Шаг к безопасности или покушение на личную жизнь соседей: как законно установить камеры в подъезде

В подъездах современных домов все чаще можно увидеть таблички с сообщением «Ведется видеонаблюдение». Камеры в подъезде – это очень практично, ведь они позволяют жителям чувствовать себя в большей безопасности и могут послужить доказательством в случае совершения какого-то преступления. В то же время видеосъемка может посягать на личную жизнь жильцов дома и противоречить их праву на конфиденциальность.

Что говорит закон?

Согласно статьям 19 и 20 Гражданского кодекса Украины, каждый гражданин имеет право на защиту своих интересов, в частности, права на безопасность и неприкосновенность собственного жилья. И здесь уже видим первое противоречие. Ведь видеокамера в подъезде может быть средством защиты одного жителя, при этом нарушать право на неприкосновенность другого.

Чтобы не возникало таких противоречий, закон разрешает осуществление видеонаблюдения только в общих пространствах и при условии, что все остальные жители подъезда и третьи лица об этом уведомлены. Именно поэтому в подъездах, где установлены камеры, всегда висит табличка о видеонаблюдении.

Как установить камеру и не попасть под суд?

Чтобы не нарушить закон и права соседей, прежде чем монтировать у своей двери камеру, нужно пройти несколько обязательных этапов. А именно:

Пообщайтесь с соседями и объясните им, что камера не посягает на их приватность и устанавливается только в целях безопасности. Организуйте собрание совладельцев и предложите план установки камер (если их будет несколько), покажите смету и проведите голосование, зафиксировав его результаты в соответствующем протоколе, подписанном каждым из владельцев. Проследите, чтобы камеры фиксировали только общие зоны подъезда, например лестничные клетки, вход в подъезд или лифт. В объектив камеры не должны попадать двери квартир других жильцов или их внутренние помещения. Установите таблички с предупреждением, чтобы проинформировать о ведении видеонаблюдения гостей, почтальонов, коммунальщиков и других людей, которые могут находиться в подъезде.

Если все эти этапы пройдут, у вас не возникнет ни проблем с законом, ни конфликтов с другими жителями подъезда.