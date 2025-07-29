Крок до безпеки чи замах на особисте життя сусідів: як законно встановити камери в під’їзді

У під’їздах сучасних будинків все частіше можна побачити таблички із повідомленням «Ведеться відеоспостереження». Камери у під’їзді – це справді дуже практично, адже вони дозволяють мешканцям почувати себе у більшій безпеці та можуть послужити доказом у випадку скоєння якогось злочину. Та водночас відеозйомка може зазіхати на особисте життя мешканців будинку та суперечити їх праву на приватність.

Що каже закон?

Згідно зі статтями 19 та 20 Цивільного кодексу України, кожен громадянин має право на захист своїх інтересів, зокрема права на безпеку та недоторканність власного житла. І тут вже бачимо першу суперечність. Адже відеокамера у під’їзді може бути засобом захисту для одного мешканця, при цьому порушувати право на недоторканність іншого.

Щоб не виникало таких суперечностей, закон дозволяє здійснення відеонагляду лише у спільних просторах та за умови, що всі інші мешканці під’їзду та треті особи про це повідомлені. Власне тому у під’їздах, де встановлені камери, завжди висить табличка про ведення відеонагляду.

Як встановити камери і не потрапити під суд?

Щоб не порушити закон та права сусідів, перш ніж монтувати біля своїх дверей камеру, потрібно пройти кілька обов’язкових етапів. А саме:

Поспілкуйтеся із сусідами та поясніть їм, що камера жодним чином не зазіхатиме на їх приватність і встановлюється лише з метою безпеки. Організуйте збори співвласників та запропонуйте план встановлення камер (якщо їх буде декілька), покажіть кошторис і проведіть голосування, зафіксувавши його результати у відповідному протоколі, підписаному кожним із власників. Прослідкуйте щоб камери фіксували лише загальні зони під’їзду, наприклад сходові клітки, вхід до під’їзду чи ліфт. До об’єктиву камери не повинні потрапляти двері квартир інших мешканців або їх внутрішні приміщення. Встановіть таблички із попередженням, щоб проінформувати про ведення відеонагляду гостей, листонош, комунальників та інших людей, що можуть перебувати в під’їзді.

Якщо всі ці етапи будуть пройдені, у вас не виникне ані проблем із законом, ані конфліктів з іншими мешканцями під’їзду.