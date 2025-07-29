Часть украинцев может сэкономить на оплате счетов за газ: нужно выполнить 2 условия

Во время оплаты за потребленный газ часть украинцев может получить существенную скидку. Для этого не обязательно быть ветераном, чернобыльцем или представителем другой льготной категории. Достаточно вовремя заплатить по счету.

Как платить за газ меньше?

Возможность получить скидку при оплате за газ украинцам предоставляет ведущий поставщик ресурса – компания «Нафтогаз». Уникальное предложение от «Нафтогаза» позволяет снизить сумму к оплате на 1%. Но чтобы получить такую скидку, нужно выполнить несколько требований:

оплатить счет за предыдущий месяц до 15 числа текущего месяца;

не иметь ни задолженности, ни переплаты за газ.

В таком случае скидка будет начислена при следующей оплате, которую клиент будет осуществлять за текущий месяц.

Кстати, платить за газ в «Нафтогазе» советуют с помощью бесплатных онлайн сервисов, например LiqPay, EasyPay. Иначе комиссия съест всю скидку.

У кого еще есть льготы на оплату за газ?

Кроме потребителей, которые своевременно платят по счетам, право на скидку при оплате за газ имеют также граждане, входящие в определенные льготные категории. А именно:

участники боевых действий и их семьи – сюда входят те, кто получил инвалидность из-за войны, семьи погибших, пленных и пропавших без вести военнослужащих, а также граждане, пострадавшие на Революции Достоинства;

– сюда входят те, кто получил инвалидность из-за войны, семьи погибших, пленных и пропавших без вести военнослужащих, а также граждане, пострадавшие на Революции Достоинства; чернобыльцы – в том числе ликвидаторы аварии, семьи погибших и умерших ликвидаторов, дети-инвалиды, пострадавшие во время катастрофы на ЧАЭС и их семьи;

– в том числе ликвидаторы аварии, семьи погибших и умерших ликвидаторов, дети-инвалиды, пострадавшие во время катастрофы на ЧАЭС и их семьи; граждане, имеющие особые заслуги перед Украиной – участники военных действий, ветераны труда, жертвы нацизма, а также вдовы и вдовцы.

Украинцы, входящие в перечисленные категории, имеют скидку на оплату коммунальных услуг (не только на газ) в размере от 50% до 100%. Кроме того, платить за коммуналку меньше могут многодетные и приемные семьи, а также определенные категории пенсионеров.