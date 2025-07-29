Українці навипередки несуть гроші в банки: де вони зберігають свої заощадження та в якій валюті

У 2025 році українці почали більше довіряти банкам. Про це свідчить стрімке зростання кількості вкладів та їх загальної суми. Причому більшість депозитів громадяни розміщують у державних фінустановах і в національній валюті.

Невже українці «полюбили» гривню?

Станом на 1 липня загальна сума вкладів, що зберігаються в українських банках, становила 1,478 трлн грн. З них 959,9 млрд грн – зроблені у гривні. Натомість в іноземній валюті наші співгромадяни тримають лише 518,7 млрд грн. Про це свідчать дані Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Крім того у Фонді повідомили, що інтерес українців до національної валюти стрімко зростає. Про це свідчить загальний приріст вкладів за термін від січня до червня 2025 року, який становив 86,4 млрд грн.

Які суми тримають у банках?

Що ж стосується сум, які українці готові довірити вітчизняним фінансовим установам, то здебільшого вони не перевищують 200 тис. грн. Загалом же структура вкладів виглядає так:

до 10 тис. грн – 41,13% вкладів;

від 10 до 200 тис. грн – 56,95%;

від 200 тис. до 400 тис. грн – 0,97%;

понад 600 тис. грн – 0,58%.

При цьому 70,2% вкладів – це депозити до вимоги. Тобто вкладник може в будь-який момент зняти свої кошти, навіть не повідомляючи про це банк. Натомість «заморожувати» власні заощадження на депозити більш ніж на 1 рік ризикують лише 0,78% вкладників.

Яким банкам довіряють українці?

У Фонді гарантування вкладів також зазначили, що більшість українців обирають зберігати кошти у фінустановах, які принаймні частково належать державі. Зокрема:

61,6% вкладників – державні банки;

20,8% – приватні банки;

17,6% – іноземні фінустанови.

Цікаво також, що більша частина тримачів депозитів – це звичайні громадяни, що не мають власного бізнесу. Станом на 1 липня 2025 року частка ФОПів у загальній кількості вкладників становила лише 3,2%. Їм належить 11,3% коштів, розміщених на депозитах. У грошовому еквіваленті це 167,6 млрд грн.