Стабільність чи черговий стрибок ціни: в Україні озвучили вартість кВт*год електроенергії на серпень

В Україні за останні кілька років вже двічі змінювалася вартість електроенергії. Тож не дивно, що споживачі з тривогою чекають початку кожного наступного місяця, аби переконатися, що вартість дорогоцінного кіловату не змінилася. Українцям розповіли, чи підвищать вартість електроенергії в серпні та якою буде ціна за кВт*год продовж наступного місяця.

Скільки коштуватиме кіловат електроенергії з 1 серпня?

Кабмін 31 травня офіційно продовжив дію положення, згідно з яким вартість електроенергії ще на півроку фіксується на позначці 4,32 грн за кВт*год. Тож наступного місяця та й впродовж усієї осені тариф на світло не збільшиться.

Як платити за електроенергію менше?

Попри фіксовану вартість кіловата електроенергії для всіх побутових споживачів, кожен громадянин має можливість легально знизити її аж на 50%. Щоб почати заощаджувати на електроенергії, потрібно лише встановити 2-зонний лічильник. Для власників таких лічильників діє спеціальний нічний тариф, завдяки якому в темний час доби вони можуть користуватися електрикою за ціною лише 2,16 гривні за кіловат.

Як працює 2-зонний лічильник?

За допомогою 2-зонного лічильника облік використаної електроенергії здійснюється одразу за двома тарифами. А саме:

з 7:00 до 23:00 – діє базовий тариф 4,32 грн за кВт*год;

з 23:00 до 7:00 – удвічі менший тариф 2,16 грн за кВт*год.

Таким чином споживач може значно зменшити свій рахунок за електроенергію. Можливо це буде не 50%, адже нереально користуватися всіма електричними приладами лише вночі, та бодай 20-30% від звичної суми до сплати таки вдасться заощадити. Особливо якщо взяти собі за звичку вмикати найбільш енерговитратні пристрої, зокрема пральну машинку та посудомийку, виключно з 23:00 до 7:00.

Варто зазначити, що В Україні є також опція встановлення 3-зонного лічильника. Тариф за таким лічильником змінюється майже кожні 2 години в залежності від навантаження на мережу. Але такі лічильники вигідно встановлювати лише людям з великим обсягом споживання, які можуть ледь не погодинно контролювати використання електроенергії протягом дня.