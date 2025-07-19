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Стабільність чи черговий стрибок ціни: в Україні озвучили вартість кВт*год електроенергії на серпень

Попри досить високий тариф на світло, в українців є легальна можливість «збити» ціну аж на 50%.

Дайнеко Наталія19.07.2025

В Україні за останні кілька років вже двічі змінювалася вартість електроенергії. Тож не дивно, що споживачі з тривогою чекають початку кожного наступного місяця, аби переконатися, що вартість дорогоцінного кіловату не змінилася. Українцям розповіли, чи підвищать вартість електроенергії в серпні та якою буде ціна за кВт*год продовж наступного місяця.

Скільки коштуватиме кіловат електроенергії з 1 серпня?

Кабмін 31 травня офіційно продовжив дію положення, згідно з яким вартість електроенергії ще на півроку фіксується на позначці 4,32 грн за кВт*год. Тож наступного місяця та й впродовж усієї осені тариф на світло не збільшиться.

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Як платити за електроенергію менше?

Попри фіксовану вартість кіловата електроенергії для всіх побутових споживачів, кожен громадянин має можливість легально знизити її аж на 50%. Щоб почати заощаджувати на електроенергії, потрібно лише встановити 2-зонний лічильник. Для власників таких лічильників діє спеціальний нічний тариф, завдяки якому в темний час доби вони можуть користуватися електрикою за ціною лише 2,16 гривні за кіловат.

Як працює 2-зонний лічильник?

За допомогою 2-зонного лічильника облік використаної електроенергії здійснюється одразу за двома тарифами. А саме:

  • з 7:00 до 23:00 – діє базовий тариф 4,32 грн за кВт*год;
  • з 23:00 до 7:00 – удвічі менший тариф 2,16 грн за кВт*год.

Таким чином споживач може значно зменшити свій рахунок за електроенергію. Можливо це буде не 50%, адже нереально користуватися всіма електричними приладами лише вночі, та бодай 20-30% від звичної суми до сплати таки вдасться заощадити. Особливо якщо взяти собі за звичку вмикати найбільш енерговитратні пристрої, зокрема пральну машинку та посудомийку, виключно з 23:00 до 7:00.

Варто зазначити, що В Україні є також опція встановлення 3-зонного лічильника. Тариф за таким лічильником змінюється майже кожні 2 години в залежності від навантаження на мережу. Але такі лічильники вигідно встановлювати лише людям з великим обсягом споживання, які можуть ледь не погодинно контролювати використання електроенергії протягом дня.

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Дайнеко Наталія19.07.2025
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