Морской монстр размером в несколько грузовиков: почему кашалота боятся даже опытные моряки

Многие века он был ночным кошмаром китобоев… Нет, даже не так. Кашалот веками внушал ужас в каждого выходящего в море. И их можно понять. Это огромное животное легко могло разломить надвое рыбацкую лодку и проглотить заживо ее владельца. Причем все произошло так быстро, что жертва даже не успевала позвать на помощь. Ведь это животное атакует мгновенно и очень жестоко, не оставляя своей добыче никакого шанса на выживание.

Монстр-интеллектуал с высокоточным локатором в голове

Кашалоты, хоть и принадлежат к виду китовых, мало напоминают милого главного героя из фильма «Освободите Вилли». Это гигантское морское создание с прямоугольной головой, являющейся своего рода визитной карточкой кашалота. Однако впечатляющие размеры и сила этого хищника не были бы так смертоносны, если бы не его мощный интеллект.

Мозг кашалота весит около 8 кг, что является абсолютным рекордом всех живых существ. Кроме того, в голове кашалота размещен спермацетовый мешок весом почти 6 тонн, играющий роль мощной акустической линзы. С его помощью кашалот способен услышать жертву за многие километры и превратить свою атаку в самый настоящий сюрприз.

От тунца до китобойного судна

Свою добычу кашалот не кусает, хоть и имеет на нижней челюсти целый ряд огромных зубов. Других морских животных, а иногда и людей, которые его сильно разозлили, кашалот просто впитывает целиком. Зубы он использует преимущественно для того, чтобы добыча не вырвалась из его смертоносной пасти.

Что касается любимых блюд кашалота, то это все морские существа, начиная от тунца и заканчивая даже акулами. Этот хищник не гнушается ни кальмарами, ни каракатицами. Но когда на него открывают охоту, может разорвать на кусочки даже человека. Неоднократно случалось, что китобойные суда разламывались надвое из-за мощного удара головы кашалота.

И хотя убийство кашалотов запрещено уже более 40 лет, до сих пор находятся смельчаки, пытающиеся подстрелить этого хищника. Однако таких нарушителей закона кашалот может изрядно проучить, пусть это и станет последней наукой в их жизни.