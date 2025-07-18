По 10 800 грн каждому: объявлена дата регистрации на новый вид выплат

Часть украинцев скоро сможет зарегистрироваться на получение нового вида денежной помощи от УВКБ ООН. Правда, претендовать на выплаты будут иметь право далеко не все граждане. Помощь предусмотрена только для жителей Кривого Рога, которые, к тому же, удовлетворяют определенным критериям уязвимости. Однако побороться за что, ведь избранным лицам в течение трех месяцев будут платить по 3 600 грн.

Кто имеет право на пособие от УВКБ ООН?

Принять участие в программе поддержки смогут граждане и семьи, которые:

имеют статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и переехали из опасного региона в течение последних 6 месяцев;

вернулись домой после вынужденной эвакуации.

Кроме того, действует одно «золотое правило»: претендовать на получение помощи имеет право только тот, кто раньше не получал выплаты ни от УВКБ ООН, ни от любой другой международной организации.

Каким критериям уязвимости должен удовлетворять заявитель?

К числу лиц, которые могут подать заявку на получение помощи от УВКБ ООН, принадлежат украинцы, удовлетворяющие хотя бы одному из определенных критериев уязвимости. А именно:

родитель-одиночка или мать-одиночка, проживающая с несовершеннолетними детьми или людьми старше 55 лет;

семья, возглавляемая лицом в возрасте более 55 лет и в которой есть дети;

семья, в которой есть люди с инвалидностью, хроническими болезнями или другими проблемами, требующими особого ухода.

Члены таких семей могут рассчитывать на ежемесячные выплаты в сумме 3600 грн, то есть 10800 грн за 3 месяца действия программы. Но важно, чтобы при этом среднемесячный доход каждого из них не превышал сумму 5400 грн.

Как подать заявление и какие документы для этого нужны?

Зарегистрироваться на получение помощи от УВКБ ООН можно 21 июля 2025 г. в городе Кривой Рог по адресу ул. Владимира Бызова, 5. Регистрация будет производиться в порядке живой очереди.

С собой нужно иметь следующие документы:

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Идентификационный код. Справку ВПЛ (если таковая имеется). Банковская карта. Свидетельство о рождении всех детей. Документы об опеке (если таковые имеются). Справки об инвалидности, наличии хронических заболеваний.

В случае возникновения вопросов регистрации или других нюансов, можно позвонить на горячую линию УВКБ ООН по номеру 0800 30 77 11. Операторы работают с понедельника по пятницу по графику 9:00–18:00.