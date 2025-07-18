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З 1 вересня в українських школах з’явиться довгоочікуваний предмет: що вивчатимуть наші діти

Наразі Міністерство освіти проводить спеціальне навчання для вчителів, готує підручники та інші матеріали.

Дайнеко Наталія18.07.2025

Вже за місяць українські дітлахи розпочнуть новий навчальний рік 2025\2026. Однак деякі з них навіть не підозрюють, що в школі на них чекає новий цікавий предмет. Про впровадження цього предмету у сучасну навчальну програму в Міністерстві освіти сперечалися вже давно. Та ця довгоочікувана мить нарешті настала і тепер українські діти зможуть отримати знання, які неодмінно знадобляться кожному з них у житті.

Який предмет з’явиться в українських школах з 1 вересня?

Предмет, на впровадженні якого давно наполягали деякі чиновники з Міністерства освіти – це «Підприємництво і фінансова грамотність». Підготовка до офіційної «прем’єри» цього курсу йшла не один рік. Однак лише зараз вдалося розкласти по полицях всі необхідні для вивчення теми та скласти послідовну програму.

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Усі навчальні матеріали та підручники також вже готові опинитися в руках спраглих до знань українських дітей. Що ж стосується викладачів «Підприємництва і фінансової грамотності», то ними стануть вчителі, що пройдуть спеціальні курси. На це у них є ще цілий місяць.

В яких класах вивчатимуть «Підприємництво і фінансову грамотність»?

Новий предмет отримає статус одного з основних і буде вивчатися учнями 8-го та 9-го класів. Навчальні години розподілять наступним чином:

  • для 8-го класу – 17 годин;
  • для 9-го класу – 35 годин.

З огляду на такий розподіл можна зробити висновок, що восьмикласники вивчатимуть «Підприємництво і фінансову грамотність» протягом 1 семестру, а дев’ятикласники – протягом 2 семестрів.

У Міносвіти наголосили, що впровадження нового курсу має на меті навчити учнів основним правилами поводження з грошима. Зокрема вони вивчатимуть механізм роботи банків та особливості побудови власного бізнесу. Маючи такі знання школярі в майбутньому зможуть уникнути можливих збитків через фінансове шахрайство, до того ж їм буде значно простіше відкрити власну справу.

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Дайнеко Наталія18.07.2025
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