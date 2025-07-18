З 1 вересня в українських школах з’явиться довгоочікуваний предмет: що вивчатимуть наші діти

Вже за місяць українські дітлахи розпочнуть новий навчальний рік 2025\2026. Однак деякі з них навіть не підозрюють, що в школі на них чекає новий цікавий предмет. Про впровадження цього предмету у сучасну навчальну програму в Міністерстві освіти сперечалися вже давно. Та ця довгоочікувана мить нарешті настала і тепер українські діти зможуть отримати знання, які неодмінно знадобляться кожному з них у житті.

Який предмет з’явиться в українських школах з 1 вересня?

Предмет, на впровадженні якого давно наполягали деякі чиновники з Міністерства освіти – це «Підприємництво і фінансова грамотність». Підготовка до офіційної «прем’єри» цього курсу йшла не один рік. Однак лише зараз вдалося розкласти по полицях всі необхідні для вивчення теми та скласти послідовну програму.

Усі навчальні матеріали та підручники також вже готові опинитися в руках спраглих до знань українських дітей. Що ж стосується викладачів «Підприємництва і фінансової грамотності», то ними стануть вчителі, що пройдуть спеціальні курси. На це у них є ще цілий місяць.

В яких класах вивчатимуть «Підприємництво і фінансову грамотність»?

Новий предмет отримає статус одного з основних і буде вивчатися учнями 8-го та 9-го класів. Навчальні години розподілять наступним чином:

для 8-го класу – 17 годин;

для 9-го класу – 35 годин.

З огляду на такий розподіл можна зробити висновок, що восьмикласники вивчатимуть «Підприємництво і фінансову грамотність» протягом 1 семестру, а дев’ятикласники – протягом 2 семестрів.

У Міносвіти наголосили, що впровадження нового курсу має на меті навчити учнів основним правилами поводження з грошима. Зокрема вони вивчатимуть механізм роботи банків та особливості побудови власного бізнесу. Маючи такі знання школярі в майбутньому зможуть уникнути можливих збитків через фінансове шахрайство, до того ж їм буде значно простіше відкрити власну справу.