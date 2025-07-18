С 1 сентября в украинских школах появится долгожданный предмет: что будут изучать наши дети

Уже через месяц украинские дети начнут новый учебный год 2025\2026. Однако некоторые из них даже не подозревают, что в школе их ждет новый интересный предмет. О внедрении этого предмета в современную обучающую программу в Министерстве образования спорили уже давно. Но это долгожданное мгновение наконец-то наступило и теперь украинские дети смогут получить знания, которые непременно понадобятся каждому из них в жизни.

Какой предмет появится в украинских школах с 1 сентября?

Предмет, на внедрении которого давно настаивали некоторые чиновники из Министерства образования – это «Предпринимательство и финансовая грамотность». Подготовка к официальной премьере этого курса шла не один год. Однако только сейчас удалось разложить по полкам все необходимые для изучения темы и составить последовательную программу.

Все учебные материалы и учебники также готовы оказаться в руках жаждущих знаний украинских детей. Что касается преподавателей «Предпринимательства и финансовой грамотности», то ими станут учителя, которые пройдут специальные курсы. На это у них есть еще месяц.

В каких классах будут изучать «Предпринимательство и финансовую грамотность»?

Новый предмет получит статус одного из основных и будет изучаться учащимися 8-го и 9-го классов. Учебные часы распределят следующим образом:

для 8-го класса – 17 часов;

для 9-го класса – 35 часов.

Учитывая такое распределение, можно сделать вывод, что восьмиклассники будут изучать «Предпринимательство и финансовую грамотность» в течение 1 семестра, а девятиклассники – в течение 2 семестров.

В Минобразования отметили, что внедрение нового курса имеет целью научить учащихся основным правилам обращения с деньгами. В частности, они будут изучать механизм работы банков и особенности построения собственного бизнеса. Имея такие знания школьники в будущем смогут избежать возможных убытков из-за финансового мошенничества, к тому же им будет гораздо проще открыть собственное дело.