Конец дешевому роумингу от «Киевстар»: ведущему украинскому оператору это больше не по карману

Большинство украинцев, часто путешествующих или проживающих за границей, являются абонентами «Киевстар». И это не случайно, ведь самый массовый украинский оператор предлагает очень выгодные условия в роуминге. Но, как известно, бесплатный сыр только в мышеловке. Так что неограниченному общению за границей по минимальной цене также скоро придет конец. О соответствующих изменениях уже предупредил глава «Киевстара» Александр Комаров.

Ближе к Европе значит дороже

Отправной точкой перемен стало присоединение Украины к общей роуминговой зоне Евросоюза. Несмотря на более высокую стоимость мобильной связи в странах Европы, «Киевстар» вошел в общее пространство общения на условиях тарифа «Роуминг как дома». Однако очень быстро выяснилось, что ведущему оператору Украины это очень невыгодно.

К повышению цен в «Киевстаре» прибегать категорически не хотят. Поэтому оператор, который всегда позиционировал себя как один из самых лояльных клиентам, нашел другой выход. Стоимость пакета «Роуминг как дома» не изменится, однако его содержимое значительно обеднеет. В частности, уменьшится количество минут на звонки и гигабайтов мобильного интернета.

Почему услуги в роуминге начали приносить «Киевстар» убытки?

Дешевое общение в роуминге, по словам главы «Киевстара» Александра Комарова, понемногу превратилось для оператора в источник убытков. Причина проста – стремительное увеличение количества украинцев, постоянно находящихся за границей.

Пакет «Роуминг как дома» создавался преимущественно для украинцев, путешествующих за границу или часто ездящих в командировку. То есть, его стоимость закладывалась с учетом краткосрочных поездок. Но с началом войны миллионы украинцев оказались за границей, где продолжили пользоваться SIM-картами украинского оператора. Ведь роуминг от «Киевстар» значительно дешевле услуг местных операторов.

Так что «Киевстар» не остается ничего другого, кроме как ограничить количество услуг в своем роуминг-пакете. Иначе крупнейший оператор страны будет просто работать себе в убыток.