Копійчані таблетки «вилікують» вашу білизну від плям: простий лайфхак, доступний кожному

Кожному з нас хоча б раз доводилося викидати улюблену річ через те, що її просто неможливо було відіпрати. Адже з деякими видами плям не можуть впоратися навіть найдорожчі порошки чи гелі для прання. Та мало кому відомо, що звичайна таблетка аспірину, яка коштує в аптеці копійки, може ефективно впоратися навіть із застарілими плямами.

Як вивести плями аспірином?

Щоб впоратися із в’їдливими плямами від поту, крові чи жиру, достатньо взяти лише 5 таблеток аспірину. Далі потрібно зробити наступне:

Потрібніть таблетки до консистенції порошку. Наберіть до тазика трохи гарячої води та всипте туди порошок, ретельно розмішавши його. Покладіть до тазика речі, які не можете відіпрати та залиште на декілька годин.

Після такого замочування заплямовані речі належить випрати у пральній машинці на зручному для вас режимі. Щоб підсилити ефект від аспірину, можна подрібнити ще 2 таблетки та додати їх до прального порошку.

Чому це працює?

Секрет дієвості аспірину у саліциловій кислоті, яка здатна розчиняти білкові речовини. Саме тому аспірин чудово справляється із жирними плямами, а також слідами від крові та поту.

Крім того саліцилова кислота значно лагідніша до тканини, ніж інші домашні засоби, зокрема такі, як лимонна кислота чи оцет. Ідеально справляючись зі своїм завданням, аспірин не пошкоджує тканину та не псує її колір.

Які речі можна прати з аспірином?

Аспірин найефективніше використовувати під час виведення плям з білих речей. Зокрема:

білих сорочок чи футболок;

рушників;

постільної білизни;

дитячих колготок;

шкарпеток.

Одного разу спробуваши прання з аспірином, ви вже не зможете відмовитися від цього лайфхаку. Адже ваші речі отримають нове життя та ще довго радуватимуть своєю чистотою і білизною.