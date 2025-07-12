Вы этого не знали: квартира на каком этаже может стать вашим личным адом?

В период полномасштабной войны, постоянных отключений света и тревожных сирен, вопрос выбора этажа для квартиры стал не просто актуальным, но и остро социально значимым. То, что раньше казалось лишь вопросом комфорта, в 2025 году превратилось в дилемму безопасности и практичности. Оказывается, некоторые этажи могут принести больше разочарований, чем вы ожидали.

Первый и последний: скрытые риски, о которых не говорят риелторы

Традиционно первый и последний этажи всегда имели свои особенности, но в современных реалиях Украины их недостатки обострились до предела.

Первый этаж: больше не «удобно», а «опасно»

Угроза безопасности. В 2025 году первый этаж, к сожалению, стал первым в очереди на попадание обломков, выбитые окна и, потенциально, попытки мародерства. Люди, ищущие безопасности, обходят его десятой дорогой.

«Холодная» проблема. Из-за близости к подвалу, в таких квартирах значительно труднее сохранить тепло зимой, особенно в старых домах. Это приводит к повышенным расходам на отопление.

Влажность и грязь. Часто наблюдается повышенный уровень влажности, особенно в районах с проблемной гидроизоляцией подвалов. Шум, пыль и выхлопные газы с улицы делают невозможным проветривание без риска загрязнения помещения.

Нулевая приватность. Окна часто завешены, а балконы — зарешечены, что значительно снижает комфорт и ощущение приватности.

Последний этаж: ваша крыша может «уехать»

Лифтовый квест. В домах без лифтов или с ненадежными системами подняться пешком на 9-й или 10-й этаж во время отключений электроэнергии — это настоящее испытание, особенно для семей с детьми или пожилых людей.

Крыша-проблема. Высокий риск протечки крыши, особенно в старых домах или после обстрелов, может привести к постоянным «сюрпризам» в виде мокрых потолков и стен.

Водяное давление: Часто именно на верхних этажах наблюдаются проблемы с давлением воды, из-за чего она просто не доходит до кранов.

Экстремальные температуры. Зимой наверху холоднее из-за ветров, летом – невыносимо жарко, поскольку крыша сильно нагревается.

Безопасность минус. Укрытия часто расположены в подвалах, и жители верхних этажей не всегда успевают туда спуститься во время воздушных тревог. В 2025 году, когда каждая минута имеет значение, это серьезный недостаток.

Золотая середина: почему средние этажи стали «королями» рынка недвижимости

В противовес первому и последнему, средние этажи — со второго по шестой — стали настоящей «золотой серединой» и пользуются наибольшим спросом в 2025 году.

Плюсы «золотой середины». Меньший риск прямого попадания обломков по сравнению с первым, и большая доступность при эвакуации или спуске в укрытие, чем с последнего. Оптимальный тепловой режим — меньше теплопотерь зимой и меньше перегрева летом. Более стабильная подача воды по сравнению с верхними этажами.

Влияние войны на рынок. До полномасштабного вторжения выбор этажа был вопросом комфорта, сейчас — это вопрос безопасности и практичности.

В первую очередь оцените риски, связанные с кражами (для первого) и военными угрозами (для всех этажей). А еще помните, что квартиры на средних этажах легче продать или сдать в аренду в будущем.