Ви цього не знали: квартира на якому поверсі може стати вашим особистим пеклом?

У період повномасштабної війни, постійних відключень світла та тривожних сирен, питання вибору поверху для квартири стало не просто актуальним, а й гостро соціально значущим. Те, що раніше здавалося лише питанням комфорту, у 2025 році перетворилося на дилему безпеки та практичності. Виявляється, деякі поверхи можуть принести більше розчарувань, ніж ви очікували.

Перший та останній: приховані ризики, про які не говорять ріелтори

Традиційно перший і останній поверхи завжди мали свої особливості, але в сучасних реаліях України їхні недоліки загострилися до межі.

Перший поверх: більше не “зручно”, а “небезпечно”

Загроза безпеці. У 2025 році перший поверх, на жаль, став першим у черзі на влучання уламків, вибиті вікна та, потенційно, спроби мародерства. Люди, що шукають безпеки, оминають його десятою дорогою.

“Холодна” проблема. Через близькість до підвалу, в таких квартирах значно важче зберегти тепло взимку, особливо у старих будинках. Це призводить до підвищених витрат на опалення.

Вологість та бруд. Часто спостерігається підвищений рівень вологи, особливо у районах з проблемною гідроізоляцією підвалів. Шум, пил та вихлопні гази з вулиці роблять неможливим провітрювання без ризику забруднення приміщення.

Нульова приватність. Вікна часто завішані, а балкони — заґратовані, що значно знижує комфорт та відчуття приватності.

Останній поверх: ваш дах може “поїхати”

Ліфтовий квест. К будинках без ліфтів або з ненадійними системами, піднятися пішки на 9-й чи 10-й поверх під час відключень електроенергії — це справжнє випробування, особливо для сімей з дітьми чи людей похилого віку.

Дах-проблема. Високий ризик протікання даху, особливо у старих будинках або після обстрілів, може призвести до постійних “сюрпризів” у вигляді мокрих стель та стін.

Водяний тиск: Часто саме на верхніх поверхах спостерігаються проблеми з тиском води, через що вона просто не доходить до кранів.

Екстремальні температури. Взимку на горі холодніше через вітри, влітку – нестерпно жарко, оскільки дах сильно нагрівається.

Безпековий мінус. Укриття часто розташовані в підвалах, і мешканці верхніх поверхів не завжди встигають туди спуститися під час повітряних тривог. У 2025 році, коли кожна хвилина має значення, це серйозний недолік.

Золота середина: чому середні поверхи стали “королями” ринку нерухомості

На противагу першому та останньому, середні поверхи — від другого до шостого — стали справжньою “золотою серединою” і користуються найбільшим попитом у 2025 році.

Плюси “золотої середини”.Менший ризик прямого влучання уламків порівняно з першим, та більша доступність під час евакуації чи спуску в укриття, ніж з останнього.Оптимальний тепловий режим – менше тепловтрат взимку та менше перегріву влітку.Стабільніша подача води порівняно з верхніми поверхами.

Вплив війни на ринок. До повномасштабного вторгнення вибір поверху був питанням комфорту, зараз — це питання безпеки та практичності.

Першочергово оцініть ризики, пов’язані з крадіжками (для першого) та військовими загрозами (для всіх поверхів). А ще, пам’ятайте, що квартири на середніх поверхах легше продати чи здати в оренду в майбутньому.