Почему тысячи украинцев теряют отсрочки: даже уход за родными и учеба не спасают

Тысячи украинцев, получивших отсрочку от мобилизации из-за ухода за близкими, оказались под угрозой. Причина банальна, но жестока: их отсрочки массово аннулируются! Оказывается, недостаточно просто иметь право на отсрочку – ее нужно постоянно подтверждать. Если этого не сделать вовремя, можно неожиданно получить повестку.

Готовьте документы: ваша отсрочка – не вечна

Многие военнообязанные ошибочно считают, что отсрочка, предоставленная из-за ухода за родственниками, действует бессрочно или автоматически продлевается вместе с очередным продлением военного положения. Однако, как предупреждает известный адвокат Юрий Айвазян, это роковое заблуждение.

Никакой «автоматики». Эксперт подчеркивает: «Для отсрочки на основании ухода за родственниками не предусмотрено автоматического продления». Это означает, что с каждым новым Указом Президента о продлении военного положения вам необходимо СНОВА подавать заявление о предоставлении отсрочки.

Неоформленная повторно отсрочка юридически приравнивается к ее отсутствию. Военкомат не будет проверять, почему вы не подали новое заявление – просто вручит повестку, и это будет законным основанием для вызова на ВЛК. Ваша «забытая» отсрочка больше не является защитой!

Не ждите — действуйте: пошаговый план для сохранения отсрочки

Чтобы избежать неприятных сюрпризов и не оказаться без защиты, важно действовать четко и своевременно. Не игнорируйте эти советы, если ваша отсрочка связана с уходом за близкими.

Когда действовать. В день публикации нового Указа о продлении военного положения. Это ваш «дедлайн»!

Что делать: Подайте новое заявление об отсрочке на основании соответствующего пункта закона (например, п.13). Предоставьте все те же подтверждающие документы, что и при первоначальном обращении. Если лично подать заявление не получается, отправьте документы через «Укрпочту» заказным письмом с описью вложения.



Эти правила касаются всех военнообязанных, которые получили отсрочку на основании:

Ухода за лицами с инвалидностью (любой группы).

Ухода за пожилыми людьми, нуждающимися в постоянном присмотре.

Опеки или попечительства над родственниками, требующими постоянной опеки.

Не рискуйте своим спокойствием — будьте бдительны и своевременно обновляйте необходимые документы.