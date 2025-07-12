Чому тисячі українців втрачають відстрочки: навіть догляд за рідними та навчання не рятує

Тисячі українців, які отримали відстрочку від мобілізації через догляд за близькими, опинилися під загрозою. Причина банальна, але жорстока: їхні відстрочки масово анулюються! Виявляється, недостатньо просто мати право на відстрочку – її потрібно постійно підтверджувати. Якщо цього не зробити вчасно, можна несподівано отримати повістку.

Готуйте документи: ваша відстрочка — не вічна

Багато військовозобов’язаних помилково вважають, що відстрочка, надана через догляд за родичами, діє безстроково або автоматично продовжується разом із черговим продовженням воєнного стану. Однак, як попереджає відомий адвокат Юрій Айвазян, це фатальна омана.

Жодної “автоматики”. Експерт наголошує: “Для відстрочки на підставі догляду за родичами не передбачено автоматичного продовження”. Це означає, що з кожним новим Указом Президента про продовження воєнного стану вам необхідно ЗНОВУ подавати заяву про надання відстрочки.

Неоформлена повторно відстрочка юридично прирівнюється до її відсутності. Військкомат не перевірятиме, чому ви не подали нову заяву – просто вручить повістку, і це буде законною підставою для виклику на ВЛК. Ваша “забута” відстрочка більше не є захистом!

Не чекайте — дійте: покроковий план для збереження відстрочки

Щоб уникнути неприємних сюрпризів і не опинитися без захисту, важливо діяти чітко та вчасно. Не ігноруйте ці поради, якщо ваша відстрочка пов’язана з доглядом за близькими!

Коли діяти. У день публікації нового Указу про продовження воєнного стану. Це ваш “дедлайн”!

Що робити: Подайте нову заяву про відстрочку на підставі відповідного пункту закону (наприклад, п.13). Надайте всі ті ж підтверджувальні документи, що й під час первинного звернення. Якщо особисто подати заяву не виходить, надішліть документи через “Укрпошту” рекомендованим листом з описом вкладення.



Ці правила стосуються всіх військовозобов’язаних, які отримали відстрочку на підставі:

Догляду за особами з інвалідністю (будь-якої групи).

Догляду за людьми похилого віку, які потребують постійного нагляду.

Опіки або піклування над родичами, що вимагають постійної опіки.

Не ризикуйте своїм спокоєм — будьте пильними та вчасно поновлюйте необхідні документи.