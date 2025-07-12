Часть пенсионеров обязали написать специальное заявление: сколько есть времени, чтобы не забрали выплату

Украинские пенсионеры, которые выехали с временно оккупированной территории или остались на ней, должны подать специальное заявление в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) о том, что они не получают пенсию в Российской Федерации. Это важное требование, которое позволит избежать прекращения выплат.

Кто должен подать заявление и до какого срока

Это требование касается всех граждан, которые выехали с временно оккупированной территории, независимо от даты перемещения (как до полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, так и после этой даты).

В случае отсутствия обмена информацией между органами пенсионного обеспечения Украины и Российской Федерации, неполучение пенсии от РФ подтверждается сообщением об этом органу Пенсионного фонда в заявлении лица о назначении, возобновлении и продлении выплаты пенсии. Заявление необходимо подать до 31 декабря 2025 года.

Как подать заявление о неполучении пенсии от РФ

Существует два основных способа подачи такого заявления: лично и дистанционно.

Личное обращение. Самый простой способ – обратиться лично в любой орган Пенсионного фонда Украины. Там вам, скорее всего, предоставят форму заявления о назначении/перерасчете пенсии или заявление о выплате пенсии, закрепленные Постановлением Правления ПФУ №22-1. Дистанционно через Портал электронных услуг ПФУ:

Заявление можно подать дистанционно через Портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение ПФУ.

В разделе «Мои обращения» на Портале электронных услуг ПФУ уже сейчас можно проинформировать ПФУ о неполучении пенсии от РФ. Такое заявление может быть подано в произвольной форме.

Важный нюанс. По информации издания «ДонбассSOS», функционал портала требует доработки. Кроме авторизации с помощью «Дія.Підпис», система запрашивает дополнительное подтверждение личности через ЭЦП (электронную цифровую подпись). Такая двухуровневая идентификация на Портале электронных услуг ПФУ делает невозможным для большинства пенсионеров подачу такого информационного сообщения.

Если вы или ваши близкие подпадаете под указанные категории, не забудьте подать соответствующее заявление в ПФУ до конца 2025 года, чтобы избежать проблем с выплатами.