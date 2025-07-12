Частину пенсіонерів зобов’язали написати спеціальну заяву: скільки є часу, щоб не забрали виплату

Українські пенсіонери, які виїхали з тимчасово окупованої території або залишилися на ній, мають подати спеціальну заяву до Пенсійного фонду України (ПФУ) про те, що вони не отримують пенсію в Російській Федерації. Це важлива вимога, яка дозволить уникнути припинення виплат.

Хто має подати заяву та до якого терміну

Ця вимога стосується всіх громадян, які виїхали з тимчасово окупованої території, незалежно від дати переміщення (як до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, так і після цієї дати).

У разі відсутності обміну інформацією між органами пенсійного забезпечення України та Російської Федерації, неодержання пенсії від РФ підтверджується повідомленням про це органу Пенсійного фонду в заяві особи про призначення, поновлення та продовження виплати пенсії. Заяву необхідно подати до 31 грудня 2025 року.

Як подати заяву про неодержання пенсії від РФ

Існує два основні способи подачі такої заяви: особисто та дистанційно.

Особисте звернення. Найбільш простий спосіб – звернутись особисто до будь-якого органу Пенсійного фонду України. Там вам, швидше за все, нададуть форму заяви про призначення/перерахунок пенсії або заяву про виплату пенсії, закріплені Постановою Правління ПФУ №22-1.

Дистанційно через Портал електронних послуг ПФУ: Заяву можна подати дистанційно через Портал електронних послуг ПФУ або мобільний застосунок ПФУ. У розділі “Мої звернення” на Порталі електронних послуг ПФУ вже зараз можна поінформувати ПФУ про неодержання пенсії від РФ. Така заява може бути подана в довільній формі. Важливий нюанс. За інформацією видання “ДонбасSOS”, функціонал порталу вимагає доопрацювання. Окрім авторизації за допомогою “Дія.Підпис”, система просить додаткове підтвердження особи через ЕЦП (електронний цифровий підпис). Така дворівнева ідентифікація на Порталі електронних послуг ПФУ унеможливлює для більшості пенсіонерів подання такого інформаційного повідомлення.



Якщо ви або ваші близькі підпадаєте під зазначені категорії, не забудьте подати відповідну заяву до ПФУ до кінця 2025 року, щоб уникнути проблем з виплатами.