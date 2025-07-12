Налоговая проверяет платежи украинцев: после чего заставляют открывать ФЛП

Государственная налоговая служба (ГНС) Украины активно отслеживает движение средств на счетах граждан, рассылая письма с требованием объяснить источник дохода. Такая инициатива направлена на выявление незарегистрированной предпринимательской деятельности. Только за май, после получения таких обращений, 391 украинец официально зарегистрировался как физическое лицо-предприниматель (ФЛП).

Налоговый контроль: как работает система и кого проверяют

ГНС тщательно анализирует большое количество платежей, поступающих на счета граждан. Если транзакции по своему характеру напоминают предпринимательскую деятельность без соответствующей уплаты налогов, таким лицам направляются обращения с просьбой предоставить объяснения.

Масштабы обращений. В целом письма от ГНС получили 3 тысячи налогоплательщиков с требованием объяснить происхождение средств. По результатам этой работы 391 человек зарегистрировался как ФЛП, тогда как только в отношении 7 человек были составлены административные протоколы, переданные в суд. Это свидетельствует о том, что диалог с бизнесом, в основном, работает.

Источники информации. Информация о платежах поступает из Системы учета данных регистраторов расчетных операций (РРО). Например, в апреле одно лицо получило 111 платежей на сумму более 644,8 тыс. грн, другое – 1065 платежей на сумму более 375,7 тыс. грн.

Прогнозы. Сейчас ГНС готовит еще 700 писем тем плательщикам, у которых высока вероятность осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации. За март-апрель этого года более 11 тысяч человек получили 256,6 тыс. денежных переводов, и эта информация накапливается для дальнейшего анализа и использования во время мероприятий налогового контроля.

Кого не будут проверять: разъяснения по продаже личных вещей

Ранее в сети распространялась информация о том, что налоговая служба направляет требования явиться в территориальные отделения для объяснений по систематическому ведению хозяйственной деятельности через платежные системы (например, NovaPay). В частности, это касалось продажи товаров в интернете и поступления средств на личную карту.

Однако, стоит отметить важные уточнения:

Данные из РРО. С 1 марта текущего года налоговики получают из Системы учета данных РРО информацию о: гражданах, которые систематически получают средства на свои счета за проданные товары; физических лиц-предпринимателей, которые также получают средства на свои счета, но при этом не имеют зарегистрированных РРО/ПРРО.

Систематическая продажа. Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк ранее сообщила, что систематической продажей является только регулярная реализация однотипных товаров. Следовательно, украинцы, которые продают личные вещи (например, одежду, бытовую технику и т.д.) на интернет-площадках (OLX, Prom, в соцсетях), не должны подвергаться штрафам или другим методам воздействия со стороны ГНС.

Отсутствие штрафов за личные вещи. В самой Государственной налоговой службе ранее подтвердили, что не штрафуют украинцев за продажу личных вещей на интернет-площадках. Информация о том, что ГНС автоматически отслеживает все денежные переводы на счета лиц, осуществляющих такие операции, не соответствует действительности.

В целом, налоговая служба пытается наладить диалог с плательщиками, чтобы побудить их к легализации своей деятельности, а не сразу применять штрафные санкции.