Податкова перевіряє платежі українців: після чого змушують відкривати ФОП

Державна податкова служба (ДПС) України активно відстежує рух коштів на рахунках громадян, надсилаючи листи з вимогою пояснити джерело доходу. Така ініціатива спрямована на виявлення незареєстрованої підприємницької діяльності. Лише за травень, після отримання таких звернень, 391 українець офіційно зареєструвався як фізична особа-підприємець (ФОП).

Податковий контроль: як працює система та кого перевіряють

ДПС ретельно аналізує велику кількість платежів, що надходять на рахунки громадян. Якщо транзакції за своїм характером нагадують підприємницьку діяльність без відповідної сплати податків, до таких осіб надсилаються звернення з проханням надати пояснення.

Масштаби звернень. Загалом листи від ДПС отримали 3 тисячі платників податків із вимогою пояснити походження коштів. За результатами цієї роботи 391 особа зареєструвалася як ФОП, тоді як лише стосовно 7 осіб було складено адміністративні протоколи, передані до суду. Це свідчить про те, що діалог з бізнесом, здебільшого, працює.

Джерела інформації. Інформація про платежі надходить із Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Наприклад, у квітні одна особа отримала 111 платежів на суму понад 644,8 тис. грн, інша – 1065 платежів на суму понад 375,7 тис. грн.

Прогнози. Наразі ДПС готує ще 700 листів тим платникам, де є висока ймовірність здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації. За березень-квітень цього року понад 11 тисяч осіб отримали 256,6 тис. грошових переказів, і ця інформація накопичується для подальшого аналізу та використання під час заходів податкового контролю.

Кого не перевірятимуть: роз’яснення щодо продажу особистих речей

Раніше в мережі поширювалася інформація про те, що податкова служба надсилає вимоги з’явитися до територіальних відділень для пояснень щодо систематичного ведення господарської діяльності через платіжні системи (наприклад, NovaPay). Зокрема, це стосувалося продажу товарів в інтернеті та надходження коштів на особисту картку.

Проте, варто зазначити важливі уточнення:

Дані з РРО. З 1 березня поточного року податківці отримують із Системи обліку даних РРО інформацію про: громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари; фізичних осіб-підприємців, які також отримують кошти на свої рахунки, але при цьому не мають зареєстрованих РРО/ПРРО.

Систематичний продаж. Нардепка Ольга Василевська-Смаглюк раніше повідомила, що систематичним продажем є тільки регулярна реалізація однотипних товарів. Отже, українці, які продають особисті речі (наприклад, одяг, побутову техніку тощо) на інтернет-майданчиках (OLX, Prom, у соцмережах), не повинні піддаватися штрафам або іншим методам впливу з боку ДПС.

Відсутність штрафів за особисті речі. У самій Державній податковій службі раніше підтвердили, що не штрафують українців за продаж особистих речей на інтернет-майданчиках. Інформація про те, що ДПС автоматично відстежує всі грошові перекази на рахунки осіб, які здійснюють такі операції, не відповідає дійсності.

Загалом, податкова служба намагається налагодити діалог з платниками, щоб спонукати їх до легалізації своєї діяльності, а не одразу застосовувати штрафні санкції.