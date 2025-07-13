Українцям “заморозили” частину пенсій: кого зачепило і як повернути гроші

Уряд України ухвалив важливе рішення, яке стосується пенсій внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що опинилися на тимчасово окупованих територіях і втратили зв’язок з банком. Їхні пенсійні виплати тепер будуть “заморожені” в Пенсійному фонді. Це означає, що гроші зберігатимуться до моменту, поки пенсіонер не зможе їх отримати, але лише за умови відповідності певним критеріям.

Кого торкнулося “заморожування” та чому це сталося

Це рішення уряду стосується тих пенсіонерів, чиї кошти в “Ощадбанку” залишалися без руху тривалий час.

Критерії, за якими пенсії “заморозили”:

Пенсіонери є ВПО з територій, окупованих до 24 лютого 2022 року, або вважалися такими особами раніше.

Отримували пенсію як ВПО до початку повномасштабного вторгнення.

Не користувалися пенсійним рахунком понад 1 рік або не проходили фізичну ідентифікацію понад 6 місяців.

Причина “заморожування”: За даними Мінсоцполітики, в “Ощадбанку” на рахунках пенсіонерів, які опинилися на тимчасово окупованих територіях, станом на 1 жовтня 2023 року накопичилося понад 10 мільярдів гривень. Ці гроші залишалися без руху, оскільки люди не користувалися картками та не взаємодіяли з банком. Мета рішення – зберегти право на ці кошти за їхніми власниками.

Як отримати “заморожені” пенсії та пройти ідентифікацію

Хоча кошти й “заморожені”, право на них повністю залишається за пенсіонерами. Вони можуть отримати їх одним платежем у повному обсязі.

Як повернути “заморожені” кошти:

Подати заяву до Пенсійного фонду України.

Зробити це можна особисто (у відділенні ПФУ), або дистанційно через вебпортал ПФУ, або ж в “Ощадбанку” під час проходження фізичної ідентифікації.

Кошти будуть виплачені одноразово в повному обсязі на банківський рахунок.

У разі смерті одержувача, невиплачені кошти можуть отримати його родичі (спадкоємці).

Для того, щоб пенсія залишалася доступною без будь-яких змін, необхідно регулярно проходити фізичну ідентифікацію. Це можна зробити одним зі зручних способів:

У відділенні “Ощадбанку”.

У територіальному органі Пенсійного фонду.

Шляхом відеоідентифікації через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Через авторизацію на вебпорталі Пенсійного фонду або Єдиному державному вебпорталі електронних послуг – з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Важливо зазначити, що якщо пенсіонер пройшов фізичну ідентифікацію або пройде її до моменту фактичного перерахування коштів з рахунку до Пенсійного фонду, його гроші залишаться на банківському рахунку та не будуть переведені до ПФУ.

Тим часом, в Україні також планують провести пенсійну реформу, яка може змінити суми виплат для деяких категорій пенсіонерів, зокрема тих, хто отримує спецпенсії.