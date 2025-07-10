Виноград – это не всегда удовольствие: для кого этот вкусный фрукт может стать ядом

Виноград – это сладкий, сочный на невероятно вкусный фрукт. Сложно найти человека, который не любил бы им полакомиться. Однако, кроме неповторимого вкуса, виноград может похвастаться еще рядом питательных веществ, в частности витаминов и антиоксидантов. Но, к сожалению, не все могут насладиться преимуществами этого фрукта, ведь есть люди, которым виноград противопоказан.

В чем польза винограда?

Ученые утверждают, что виноград – это бесценная сокровищница полезных веществ, особенно для людей, страдающих заболеваниями сердца, глаз, кишечника и кожи. Более того, употребление этого фрукта может снижать риск рака и гипертонии. В частности:

Клетчатка – способствует пищеварению, помогает справиться с расстройствами желудка, запорами и метеоризмом;

– способствует пищеварению, помогает справиться с расстройствами желудка, запорами и метеоризмом; Антиоксиданты – «борцы» со свободными радикалами, обладающими мощным омолаживающим действием и блокирующими развитие раковых клеток;

– «борцы» со свободными радикалами, обладающими мощным омолаживающим действием и блокирующими развитие раковых клеток; Флавоноиды – оказывают положительное действие на кровеносную систему, укрепляют сосуды, снижают давление и уровень холестерина.

Кроме того, виноград снижает уровень сахара, благодаря чему служит профилактическим средством против развития диабета 2-го типа и инсулинорезистентности.

Кому категорически запрещено есть виноград?

Для большинства людей виноград – это чистая польза. Однако для некоторых этот невероятно вкусный фрукт может превратиться в самый настоящий яд.

Вот кому не стоит есть виноград, даже если очень хочется:

Людям с избыточным весом или ожирением – простые сахара, содержащиеся в винограде, провоцируют увеличение веса;

– простые сахара, содержащиеся в винограде, провоцируют увеличение веса; Людям с расстройствами желудочно-кишечного тракта – в винограде присутствуют фруктаны, которые могут вызвать обострение кишечных недугов, расстройства пищеварения и даже диарею;

– в винограде присутствуют фруктаны, которые могут вызвать обострение кишечных недугов, расстройства пищеварения и даже диарею; Аллергикам – у тех, кто страдает аллергией на определенные вещества, присутствующие в этом фрукте, виноград может вызвать покраснение кожи, сыпь и даже анафилактический шок;

– у тех, кто страдает аллергией на определенные вещества, присутствующие в этом фрукте, виноград может вызвать покраснение кожи, сыпь и даже анафилактический шок; Маленьким детям – малышам винограда нельзя из-за риска попадания ягод в дыхательные пути, что может вызвать удушье.

Правда, иногда детям можно попробовать этот вкусный фрукт. Но есть обязательное условие – каждую ягодку нужно перерезать пополам и удалить из нее все до одной косточки.