Деякі українці більше платитимуть за мобільний інтернет: кого це торкнеться?

З 1 січня 2026 року Україна офіційно приєднається до роумінгової зони Європейського Союзу. Це означає, що українці зможуть користуватись мобільним зв’язком за кордоном на умовах, максимально наближених до внутрішніх тарифів. Однак є важливе уточнення: принцип «роумінг як вдома» стосується переважно тимчасових поїздок, а не постійного проживання в одній із країн ЄС.

Що це означає для користувачів?

Попри повноцінну інтеграцію, не всі українці за кордоном зможуть уникнути додаткових платежів. Зокрема, йдеться про тих, хто вже давно проживає в Євросоюзі та користується українською SIM-картою на постійній основі.

“Якщо ви проводите більше часу вдома, ніж за кордоном, або більше використовуєте свій телефон удома, ви вважаєтеся сумлінним користувачем і сплачуєте за внутрішніми тарифами. Тому українці, які виїхали до ЄС під час повномасштабного вторгнення і осіли в європейських країнах, не зовсім підпадають під цей термін”, – пояснили аналітики.

Таким чином, “переміщені особи”, які фактично постійно мешкають за кордоном, можуть втратити пільгові умови роумінгу — особливо щодо мобільного інтернету.

Що залишиться безкоштовним, а за що доведеться платити?

Очікується, що українські оператори:

Не обмежуватимуть дзвінки та SMS — вони залишаться в рамках українських тарифів. Встановлять ліміти саме на мобільний інтернет, який можна буде використовувати в країнах ЄС.

“Після досягнення цього ліміту стягуватиметься додаткова плата, але не більше ніж 1,30 євро за ГБ (у 2025 році). Найімовірніше, оператори запропонують додаткові пакети на мобільний інтернет, які будуть прив’язані до цієї ціни”, – кажуть експерти.

Якими будуть обмеження?

За оцінками аналітиків, реальний доступний обсяг інтернету для українських абонентів у ЄС буде значно меншим, ніж у стандартних українських тарифах.

Можливі обмеження:

Орієнтовно від 3 до 5 ГБ без додаткової плати. Ціна понадлімітного трафіку – до 1,3 євро за 1 ГБ. Можливість придбати пакети додаткових мегабайтів за прозорою ціною.

“Сам же ліміт буде значно меншим за наявний внутрішній обсяг. Зокрема, очікують аналітики, залежно від тарифу та оптової ціни, це може бути від 3 до 5 ГБ”, – наголошують фахівці.