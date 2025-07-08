На дні Чорного моря трильйони тонн отрути: про що попереджають вчені

Щоліта до берегів Чорного моря прямують туристи, які цілий рік чекали на можливість зануритися у теплі лазурові води та глибоко вдихнути солоного морського повітря. Однак вони і не підозрюють, як сильно ризикують. Ідеальна картина морського відпочинку може в будь-який момент обернутися для них трагедією. Адже Чорне море, попри свою незрівнянну красу, приховує у своїх глибинах страшну таємницю.

Бомба сповільненої дії

Страшною таємницею Чорного моря є сірководень, якого, за даними вчених, у його глибинах понад 3 млрд тон. Цей отруйний газ, що за запахом нагадує тухлі яйця, накопичується у морських глибинах, загрожуючи будь-якої миті вийти на поверхню. Жодна інша водойма в світі не ховає в собі такої небезпечної начинки.

Сірководень – це справжня отрута для людини. Вже після кількох вдихів він може викликати запаморочення та нудоту. Якщо ж контактувати з цим газом понад 30 хвилин – можливий навіть летальний фінал.

Та найгірший варіант – це загоряння сірководню. Велика концентрація газу в глибинах Чорного моря може спровокувати не лише пожежу, а й потужний вибух. Такий розвиток подій матиме фатальні наслідки для фауни та флори Чорного моря. А ще він здатен зруйнувати будівлі та призвести до смерті тисяч людей, що мешкають на узбережжі.

Катастрофи можна уникнути

Вчені наголошують, люди самі підвищують ризик вибуху чи виходу на поверхню сірководня з глибин Чорного моря. Сірководень знаходиться на глибині понад 150 м. Цей шар води утворює свого роду корок, який не дає отруйному газу вийти назовні та призвести до масового отруєння людей чи загоряння.

Однак потрапляння в Чорне море стічних вод, сільгосп-хімії та інших промислових викидів сприяє зменшенню ширини безпечного водяного шару. Крім того розклад сміття на дні моря провокує значне збільшення кількості сірководню. Тож люди власними руками наражають себе на смертельну небезпеку.

Щоб уникнути можливої катастрофи, вважливо:

зменшити кількість викидів;

обмежити злив у Чорне море стічних вод;

контролювати склад сільськогосподарської хімії;

посилити співпрацю між країнами прибережної зони.

Лише таке свідоме ставлення до «темної» таємниці Чорного моря може врятувати нас від глобальної катастрофи та допомогти в збереженні цієї прекрасної водойми для наших нащадків.