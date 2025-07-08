Кредити українців у ПриватБанку продадуть з молотка: кого це стосується

Український ПриватБанк вирішив пустити з молотка борги деяких своїх позичальників. Зокрема ідеться про вже списані споживчі кредити, загальна сума яких становить понад 5,2 млрд грн. Ці кредити є абсолютно безнадійними і в банку вже давно не очікують на їх повернення.

Чиї кредити продає ПриватБанк?

Як повідомили на офіційному сайті ПриватБанку, на продаж збираються виставити портфель із 658 тисяч договорів. Ці договори було підписано із цивільними особами, що не мають жодних пільг. Крім того видані за цими договорами кредити не були підкріплені заставою чи якимсь майном, тобто не мають забезпечення.

Дозвіл на продаж портфеля безнадійних кредитних договорів ще у червні надала Наглядова рада. Таке рішення було вмотивоване наполегливим проханням Кабміну та Національного банку, яке мало за мету зменшення частки проблемної заборгованості у державному банківському секторі. До слова, у кредитний портфель, який збираються виставити на продаж, включено не лише основні суми заборгованостей, а також відсотки, нараховані з моменту підписання договорів.

Чиї кредити ПриватБанк не буде продавати?

В державному банку також повідомили, що частина позичальників не братиме участі в торгах. Ідеться про:

військовослужбовців;

мобілізованих;

мешканців зони бойових дій та тимчасово окупованих територій.

Їх кредити банк наразі не продаватиме.

Як проходитимуть «кредитні» торги?

Для проведення аукціону ПриватБанк скористається державною платформою електронних торгів СЕТАМ. Всі етапи продажу прав вимоги за кредитами у фінустанові планують завершити до 30 липня 2025 року.

Пакет кредитних договорів початково оцінили у 5,2 млрд грн. Але за правилами торгів його можна буде викупити навіть за 1,2% від початкової вартості.

Аукціон пройде у кілька етапів, до яких входить:

автоматичне зниження ціни;

подання закритих цінових пропозицій;

відкриті торги.

Результатом продажу безнадійних кредитів стане зниження рівня NPL, тобто непрацюючих кредитів у портфелі банку. Адже наприкінці 2024 року частка безнадійних кредитів, не пов’язаних з менеджментом чи колишніми власниками, складала 4,9% кредитного портфелю Привату.