Ощадбанк дал своим клиентам еще несколько месяцев: однако часть заблокирует раньше

Один из крупнейших государственных банков Украины Ощадбанк продлил для своих клиентов срок пользования платежными картами. В частности, речь идет о карточках, срок действия которых истек в течение действия военного положения, то есть с февраля 2022 года. Такие карты не будут блокироваться еще по крайней мере до 31 декабря 2025 года.

Какие просроченные карты не нужно менять?

Если срок действия вашей карты истек в период с начала войны и по сей день, не стоит сразу обращаться в банк, чтобы ее перевыпустить. В Ощадбанке в очередной раз проявили лояльность к своим клиентам и приняли решение о продлении срока действия этих карт. Ведь некоторые граждане сейчас находятся в опасных регионах и не могут обратиться в банк, чтобы перевыпустить карту.

В Ощадбанке подчеркнули, что такое решение было принято в связи с действием в Украине военного положения. Все платежные, пенсионные и другие карты будут работать еще до 31 декабря 2025 года. С них можно будет снимать средства, совершать переводы и другие операции без ограничений.

Какие карты Ощад все же заблокирует?

В Ощадбанке также отметили несколько важных нюансов, в связи с которыми банк может отказать в продлении срока действия карты. Среди них:

отсутствие операций (даже неуспешных) с января 2025 года;

нулевой баланс на карте и отсутствие операций за последние 6 месяцев.

В таком случае, даже если срок действия карты истек во время военного положения, автоматически ее продлевать не будут. Такую карту банк заблокирует, а чтобы получить новую клиенту, придется воспользоваться услугой перевыпуска карты. Сделать это, кстати, совсем не сложно. Нужно только обратиться в любое отделение Ощад и объяснить работнику свою ситуацию, и вам мгновенно выдадут новую карту.