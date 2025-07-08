Ощадбанк дав своїм клієнтам ще кілька місяців: однак частину заблокує раніше

Один з найбільших державних банків України Ощадбанк продовжив для своїх клієнтів строк користування платіжними картками. Зокрема йдеться про картки, термін дії яких закінчився протягом дії воєнного стану, тобто з лютого 2022 року. Такі картки не блокуватимуть ще принаймні до 31 грудня 2025 року.

Які простроченні картки не потрібно міняти?

Якщо термін дії вашої карти вийшов у період з початку війни і до сьогоднішнього дня, не варто одразу звертатися в банк, щоб її перевипустити. У Ощадбанку в черговий раз виявили лояльність до своїх клієнтів та ухвалили рішення про продовження терміну дії цих карток. Адже деякі громадяни зараз знаходяться у небезпечних регіонах і не можуть звернутися до банку, щоб перевипустити карту.

У Ощадбанку підкреслили, що таке рішення було ухвалено в зв’язку з дією в Україні воєнного стану. Усі платіжні, пенсійні та інші картки будуть працювати ще принаймні до 31 грудня 2025 року. З них можна буде знімати кошти, здійснювати перекази та інші операції без жодних обмежень.

Які картки Ощад все ж заблокує?

В Ощадбанку також наголосили на кількох важливих нюансах, у зв’язку з якими банк може відмовити у продовженні терміну дії картки. Серед них:

відсутність операцій (навіть неуспішних) із січня 2025 року;

нульовий баланс на карті та відсутність операцій за останні 6 місяців.

В такому випадку, навіть якщо термін дії карти закінчився під час воєнного стану, автоматично її продовжувати не будуть. Таку картку банк заблокує, а щоб отримати нову клієнту доведеться скористатись послугою перевипуску карти. Зробити це, доречі, зовсім не складно. Потрібно лише звернутися до будь-якого відділення Ощаду та пояснити працівнику свою ситуацію, і вам миттєво видадуть нову карту.