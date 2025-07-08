Новые тарифы вступают в силу для украинцев уже завтра: цифры понравятся не всем

Единственный мобильный оператор Украины, который с начала 2025 года еще не повышал тарифы, решил в конце концов пересмотреть цены на свои услуги. Уже в среду, 9 июля, для абонентов Lifecell значительно подорожает стоимость связи и мобильного интернета в роуминге. Однако изменения коснутся только некоторых стран.

Как изменятся тарифы на звонки в роуминге?

Как известно, Lifecell имеет свою собственную систему тарифов по роумингу. Стоимость связи и мобильного Интернета для абонентов оператора зависит от группы, в которую входит страна их пребывания. Таких групп всего 5, цены Lifecell повысит лишь для трех из них.

Новые тарифы Lifecell в роуминге, начинающие действовать 9 июля, таковы:

3-я группа – 20 грн/мин;

4-я группа – 55 грн/мин;

5-я группа – 130 грн/мин.

Для абонентов, отдыхающих или посещающих родственников в странах 1-й и 2-й групп, тарифы на звонки не изменятся.

Какими будут цены на интернет в роуминге?

Что же касается стоимости мобильного интернета, то она с 00:00 9 июля также несколько повысится. Тариф на использование мобильного интернета в той или иной стране опять же будет зависеть от группы, в которую она входит. А именно:

3-я группа – 75 грн за 100 мегабайт;

4-я группа – 7 грн/мегабайт;

5-я группа – 250 грн/мегабайт.

Также будет создана отдельная подгруппа 2.1, в которую войдет только Монако. Тарифы для этой группы будут следующими: 1 мин разговора – 55 грн., 150 мегабайт интернета – 75 грн.

Для каких стран Lifecell повысит цены?

Просмотреть список стран, входящих в разные группы роуминга Lifecell, можно на официальном сайте оператора. Согласно этому перечню цены оператор повысил преимущественно для гостей стран Африки, Латинской Америки и некоторых Тихоокеанских островов. Однако цены на роуминг в странах Европы, США и Канаде, куда мигрировало больше всего украинцев, не изменились.