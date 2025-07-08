Ледачий чи зразковий сім’янин? Які чоловіки не зраджують коханим — пояснює сексолог
Кожен мріє про вірного партнера, але статистика розлучень через зради зростає, викликаючи питання: як знайти того, хто залишиться відданим? Лікар-сексолог попереджає: якщо кавалер вам вірний, це не завжди означає, що він глибоко закоханий. Іноді за вірністю можуть стояти зовсім інші причини, а не тільки сильні почуття.
Причини чоловічої вірності: від фізіології до переконань
Згідно з медичними та психологічними факторами, на статеву поведінку людини впливають різні аспекти. Вірність чоловіка не завжди є виключно проявом любові чи сильних переконань, а може бути обумовлена кількома ключовими факторами:
- Слабка статева конституція. Серед вірних чоловіків нерідко зустрічаються ті, хто має слабку статеву конституцію. Через фізіологічні особливості їхнього організму вони не відчувають гострої потреби у частих статевих актах. Іноді для підтримки “бойового духу” їм достатньо одного разу на місяць або навіть рідше. За словами спеціаліста, у таких випадках жінки можуть навіть підозрювати невірність через відсутність інтимного життя, тоді як насправді чоловік просто не має високої потреби в ньому.
- Під тягарем проблем та страху. Інша категорія “вірних” чоловіків — це виснажені трудоголіки або ті, хто перебуває під впливом значних життєвих обставин. Після важких робочих буднів їхньою єдиною мрією є сон, і про інтимні стосунки навіть не йдеться. Додатковою причиною є тягар повсякденних проблем, таких як іпотека, вимогливі діти чи сімейні непорозуміння. Можливо, такий чоловік і хотів би “піти наліво”, але сил та енергії на це просто не вистачає. Крім того, страх викриття та наслідків також може бути сильним стримуючим фактором.
- Істинна відданість та внутрішні переконання. На щастя, існує й третя категорія чоловіків, чия вірність обумовлена внутрішніми переконаннями та здоровою психікою. Ці чоловіки здатні контролювати свою статеву поведінку. Вони не бачать сенсу у подвійному житті: якщо захочуть іншу — підуть; якщо любитимуть і страждатимуть від нестачі уваги — змиряться. За словами сексолога, “ідейні” чоловіки можуть бути сексуально задоволені у шлюбі, що є чудовим прикладом подружньої вірності. У періоди, коли інтимне життя тимчасово дезактуалізується (наприклад, через хвороби), вони підтримують одне одного і не шукають розради на стороні.
Якщо ж налагодити інтимне життя не виходить або стосунки зайшли у глухий кут, сексолог радить звернутися за допомогою до фахівців. Професіонал допоможе виявити справжню проблему, налагодити режим праці та відпочинку для нормалізації психіки та гормонального статусу, а також підвищити сексуальну культуру та техніку.