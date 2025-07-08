Ледачий чи зразковий сім’янин? Які чоловіки не зраджують коханим — пояснює сексолог

Кожен мріє про вірного партнера, але статистика розлучень через зради зростає, викликаючи питання: як знайти того, хто залишиться відданим? Лікар-сексолог попереджає: якщо кавалер вам вірний, це не завжди означає, що він глибоко закоханий. Іноді за вірністю можуть стояти зовсім інші причини, а не тільки сильні почуття.

Причини чоловічої вірності: від фізіології до переконань

Згідно з медичними та психологічними факторами, на статеву поведінку людини впливають різні аспекти. Вірність чоловіка не завжди є виключно проявом любові чи сильних переконань, а може бути обумовлена кількома ключовими факторами:

Слабка статева конституція. Серед вірних чоловіків нерідко зустрічаються ті, хто має слабку статеву конституцію. Через фізіологічні особливості їхнього організму вони не відчувають гострої потреби у частих статевих актах. Іноді для підтримки “бойового духу” їм достатньо одного разу на місяць або навіть рідше. За словами спеціаліста, у таких випадках жінки можуть навіть підозрювати невірність через відсутність інтимного життя, тоді як насправді чоловік просто не має високої потреби в ньому.

Під тягарем проблем та страху. Інша категорія “вірних” чоловіків — це виснажені трудоголіки або ті, хто перебуває під впливом значних життєвих обставин. Після важких робочих буднів їхньою єдиною мрією є сон, і про інтимні стосунки навіть не йдеться. Додатковою причиною є тягар повсякденних проблем, таких як іпотека, вимогливі діти чи сімейні непорозуміння. Можливо, такий чоловік і хотів би “піти наліво”, але сил та енергії на це просто не вистачає. Крім того, страх викриття та наслідків також може бути сильним стримуючим фактором.

Істинна відданість та внутрішні переконання. На щастя, існує й третя категорія чоловіків, чия вірність обумовлена внутрішніми переконаннями та здоровою психікою. Ці чоловіки здатні контролювати свою статеву поведінку. Вони не бачать сенсу у подвійному житті: якщо захочуть іншу — підуть; якщо любитимуть і страждатимуть від нестачі уваги — змиряться. За словами сексолога, “ідейні” чоловіки можуть бути сексуально задоволені у шлюбі, що є чудовим прикладом подружньої вірності. У періоди, коли інтимне життя тимчасово дезактуалізується (наприклад, через хвороби), вони підтримують одне одного і не шукають розради на стороні.

Якщо ж налагодити інтимне життя не виходить або стосунки зайшли у глухий кут, сексолог радить звернутися за допомогою до фахівців. Професіонал допоможе виявити справжню проблему, налагодити режим праці та відпочинку для нормалізації психіки та гормонального статусу, а також підвищити сексуальну культуру та техніку.