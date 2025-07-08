Нові тарифи набувають чинності для українців вже завтра: цифри сподобаються не всім

Єдиний мобільний оператор України, який з початку 2025 року ще не підвищував тарифів, зрештою вирішив переглянути ціни на свої послуги. Вже в середу 9 липня для абонентів Lifecell значно подорожчає вартість зв’язку та мобільного інтернету в роумінгу. Однак зміни торкнуться лише деяких країн.

Як зміняться тарифи на дзвінки в роумінгу?

Як відомо, Lifecell має свою власну систему тарифів у роумінгу. Вартість зв’язку та мобільного інтернету для абонентів оператора залежить від групи, до якої входить країна їх перебування. Таких груп всього 5, натомість ціни Lifecell підвищить лише для трьох з них.

Нові тарифи Lifecell у роумінгу, що починають діяти 9 липня, такі:

3-тя група — 20 грн/хв;

4-та група — 55 грн/хв;

5-та група — 130 грн/хв.

Натомість для абонентів, що відпочивають чи навідують родичів у країнах 1-ї та 2-ї груп, тарифи на дзвінки не зміняться.

Якими будуть ціни на інтернет в роумінгу?

Що ж стосується вартості мобільного інтернету, то вона з 00:00 години 9 липня також дещо підвищиться. Тариф на користування мобільним інтернетом в тій чи іншій країні знову ж таки залежатиме від групи, до якої вона входить. А саме:

3-тя група – 75 грн за 100 мегабайтів;

4-та група – 7 грн/мегабайт;

5-та група – 250 грн/мегабайт.

Також буде створена окрема підгрупа 2.1, до якої увійде лише Монако. Тарифи для цієї групи будуть такими: 1 хв розмови – 55 грн, 150 мегабайтів інтернету – 75 грн.

Для яких країн Lifecell підвищить ціни?

Переглянути список країн, що входять до різних груп роумінгу Lifecell, можна на офіційному сайті оператора. Згідно з цим переліком, ціни оператор підвищив переважно для гостей країн Африки, Латинської Америки та деяких Тихоокеанських островів. Натомість ціни на роумінг у країнах Європи, США та Канаді, куди мігрувало найбільше українців, не змінилися.