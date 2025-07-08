Ленивый или примерный семьянин? Какие мужчины не изменяют любимым — объясняет сексолог

Каждый мечтает о верном партнере, но статистика разводов из-за измен растет, вызывая вопрос: как найти того, кто останется верным? Врач-сексолог предупреждает: если кавалер вам верен, это не всегда означает, что он глубоко влюблен. Иногда за верностью могут стоять совсем другие причины, а не только сильные чувства.

Причины мужской верности: от физиологии до убеждений

Согласно медицинским и психологическим факторам, на половое поведение человека влияют различные аспекты. Верность мужчины не всегда является исключительно проявлением любви или сильных убеждений, а может быть обусловлена несколькими ключевыми факторами:

Слабая половая конституция. Среди верных мужчин нередко встречаются те, кто имеет слабую половую конституцию. Из-за физиологических особенностей их организма они не испытывают острой потребности в частых половых актах. Иногда для поддержания «боевого духа» им достаточно одного раза в месяц или даже реже. По словам специалиста, в таких случаях женщины могут даже подозревать неверность из-за отсутствия интимной жизни, тогда как на самом деле мужчина просто не испытывает в ней большой потребности.

Под грузом проблем и страха. Другая категория «верных» мужчин — это истощенные трудоголики или те, кто находится под влиянием значительных жизненных обстоятельств. После тяжелых рабочих будней их единственной мечтой является сон, и об интимных отношениях даже не идет речи. Дополнительной причиной является бремя повседневных проблем, таких как ипотека, требовательные дети или семейные недоразумения. Возможно, такой мужчина и хотел бы «уйти налево», но сил и энергии на это просто не хватает. Кроме того, страх разоблачения и последствий также может быть сильным сдерживающим фактором.

Истинная преданность и внутренние убеждения. К счастью, существует и третья категория мужчин, чья верность обусловлена внутренними убеждениями и здоровой психикой. Эти мужчины способны контролировать свое половое поведение. Они не видят смысла в двойной жизни: если захотят другую — уйдут; если будут любить и страдать от недостатка внимания — смирятся. По словам сексолога, «идейные» мужчины могут быть сексуально удовлетворены в браке, что является прекрасным примером супружеской верности. В периоды, когда интимная жизнь временно дезактуализируется (например, из-за болезней), они поддерживают друг друга и не ищут утешения на стороне.

Если же наладить интимную жизнь не получается или отношения зашли в тупик, сексолог советует обратиться за помощью к специалистам. Профессионал поможет выявить истинную проблему, наладить режим труда и отдыха для нормализации психики и гормонального статуса, а также повысить сексуальную культуру и технику.