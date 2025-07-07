Псується помітно швидше: українцям назвали місце в будинку, де точно не слід зберігати хліб

Багато хто з нас звик зберігати хліб у холодильнику, вважаючи це найкращим способом уповільнити ріст плісняви. Проте, як виявилося, цей поширений метод насправді може прискорити черствіння. Шеф-кухар Дін Харпер з Harper Fine Dining пояснив, чому холодильник — не найкраще місце для вашого хліба.

Холодний парадокс: чому хліб черствіє швидше у холодильнику

Незважаючи на інтуїтивне бажання зберегти продукти свіжими у прохолоді, для хліба це правило не працює.

Прискорення черствіння. За словами Діна Харпера, зберігання хліба у холодильнику насправді прискорює процес висихання та призводить до його швидшого черствіння.

Кристалізація крохмалю. Холодне середовище холодильника сприяє швидшій кристалізації крохмалю в хлібі. Це призводить до утворення твердої, сухої текстури, навіть якщо на хлібі немає ознак плісняви.

Де найкраще зберігати хліб та як продовжити його свіжість

Щоб ваш хліб залишався свіжим довше, варто дотримуватися кількох простих правил зберігання.

Оптимальне місце. “Хліб, куплений у супермаркеті, зазвичай лишається свіжим приблизно від трьох до п’яти днів за умови правильного зберігання”, — пояснює Дін. “Найкраще місце для зберігання хліба – це хлібниця або прохолодна, суха шафа”. Ці умови захищають хліб від світла, вологи та різких перепадів температури – факторів, що сприяють швидкому черствінню або появі плісняви.

Заморожування для тривалого зберігання. Якщо ви хочете значно продовжити термін придатності хліба, Дін рекомендує заморозити його, попередньо нарізавши. Це дозволить розморожувати лише стільки скибочок, скільки вам потрібно, зберігаючи свіжість та смак протягом тижнів, а не днів.

Тож, наступного разу, коли ви принесете хліб додому, подумайте двічі, перш ніж класти його до холодильника. Правильне зберігання допоможе насолоджуватися свіжим хлібом довше!