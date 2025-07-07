Портится заметно быстрее: украинцам назвали место в доме, где точно не следует хранить хлеб

Многие из нас привыкли хранить хлеб в холодильнике, считая это лучшим способом замедлить рост плесени. Однако, как оказалось, этот распространенный метод на самом деле может ускорить черствение. Шеф-повар Дин Харпер из Harper Fine Dining объяснил, почему холодильник – не лучшее место для вашего хлеба.

Холодный парадокс: почему хлеб черствеет быстрее в холодильнике

Несмотря на интуитивное желание сохранить продукты свежими в прохладе, для хлеба это правило не работает.

Ускорение черствения. По словам Дина Харпера, хранение хлеба в холодильнике на самом деле ускоряет процесс высыхания и приводит к его более быстрому черствению.

Кристаллизация крахмала. Холодная среда холодильника способствует быстрой кристаллизации крахмала в хлебе. Это приводит к образованию твердой, сухой текстуры, даже если на хлебе нет признаков плесени.

Где лучше всего хранить хлеб и как продлить его свежесть

Чтобы ваш хлеб оставался свежим дольше, стоит придерживаться нескольких простых правил хранения.

Оптимальное место. «Хлеб, купленный в супермаркете, обычно остается свежим примерно от трех до пяти дней при условии правильного хранения», – объясняет Дин. «Лучшее место для хранения хлеба – это хлебница или прохладный, сухой шкаф». Эти условия защищают хлеб от света, влаги и резких перепадов температуры – факторов, способствующих быстрому черствению или появлению плесени.

Замораживание для длительного хранения. Если вы хотите значительно продлить срок годности хлеба, Дин рекомендует заморозить его, предварительно нарезав. Это позволит размораживать только столько ломтиков, сколько вам нужно, сохраняя свежесть и вкус в течение недель, а не дней.

Поэтому, в следующий раз, когда вы принесете хлеб домой, подумайте дважды, прежде чем класть его в холодильник. Правильное хранение поможет наслаждаться свежим хлебом дольше!