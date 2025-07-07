Три найкоротші дні в історії очікуються влітку 2025 року: перший вже цього тижня

Влітку 2025 року планету Земля очікують три найкоротші дні в історії спостережень. За даними Міжнародної служби обертання Землі, це явище відбудеться 9 та 22 липня, а також 5 серпня. У ці дати тривалість доби скоротиться на 1,51 мілісекунди через прискорення обертання нашої планети.

Таємниця прискорення: що відомо про причини явища

Науковці наразі не можуть назвати точної причини такого природного феномену. Існує кілька гіпотез, але жодна з них не отримала остаточного підтвердження.

Основні версії причин прискорення:

Вплив Місяця. Деякі дослідники вважають, що прискорення обертання Землі може бути пов’язане з розташуванням Місяця відносно екватора.

Внутрішні процеси планети. Інші вчені припускають, що розгадка криється глибоко всередині Землі, у її ядрі чи мантії.

Нейтральна позиція. Геофізики дотримуються нейтральної позиції, зазначаючи, що поточне прискорення Землі наразі не можуть пояснити ані атмосферні процеси, ані океанські течії.

Наслідки та майбутні виклики: вплив на сучасні технології

Хоча скорочення доби майже на дві мілісекунди може здатися незначним, вчені уважно стежать за цим явищем, адже воно може мати важливі наслідки у майбутньому.

Потенційний вплив прискорення обертання Землі:

Точність навігаційних систем. Одним з головних занепокоєнь є потенційний вплив на точність глобальних навігаційних систем, таких як GPS, які покладаються на надзвичайно точний відлік часу.

Інші технології. Зміни в обертанні Землі можуть вплинути й на інші високоточні технологічні системи, які потребують синхронізації з астрономічним часом.

Це явище підкреслює складність і динамічність процесів, що відбуваються на нашій планеті, та важливість постійних наукових досліджень для розуміння їхньої природи та можливих наслідків.