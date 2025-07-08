Бесплатное оздоровление в санатории: кто из украинцев имеет такую ​​возможность?

До 2023 года пенсионеры из отдельных льготных групп имели возможность бесплатно отдохнуть в санаториях. Сегодня такие путевки практически исчезли, однако для отдельной категории все же оставлена ​​возможность пройти курс оздоровления за счет государства. Речь идет о лицах, вернувшихся из российского плена. Речь обо всех возрастных категориях.

Почему льготы на санаторное лечение почти не действуют?

Ранее возможность безвозмездно отдохнуть в санаториях имели пенсионеры, принадлежащие к льготным категориям, в частности, ветераны войны, участники боевых действий, лица с инвалидностью или имеющие государственные награды. Однако с 2023 года финансирование подобных программ почти полностью прекращено.

Адвокат Ольга Брус объясняет: в государственном бюджете на 2023–2025 годы фактически не предусмотрены средства на санаторно-курортное лечение для основной массы льготников. Исключение сделано только для одной группы – бывших пленников.

Право на бесплатное санаторное лечение сохранили только находившиеся в плену лица. В их числе могут быть и пенсионеры, если подтвердят свой статус соответствующими документами.

Как оформить бесплатную путевку?

Чтобы воспользоваться правом на безвозмездное оздоровление, нужно обратиться в местный орган социальной защиты или ЦНАП. С собой следует иметь:

Заявление установленной формы (ее можно получить непосредственно в управлении соцзащиты или в ЦНАПе). Копия паспорта и идентификационного кода. Медицинскую справку от семейного врача обязательно с указанием потребности в санаторном лечении. Документ, подтверждающий пребывание в плену.

После подачи документов, в случае положительного решения, пенсионеру будет предоставлена ​​бесплатная путевка в одно из заведений, с которыми заключен договор на оздоровительные услуги.

Можно ли попасть в санаторий без льгот?

Хотя государственные путевки ограничены, пенсионеры имеют еще один вариант — получение реабилитационных услуг по направлению от врача. Если медучреждение, где наблюдается пациент, имеет договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), то можно претендовать на определенные услуги по реабилитации, в частности после инсультов, операций или длительного лечения. Эксперты советуют обратиться к своему семейному врачу и уточнить эту информацию.