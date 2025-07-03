В Украине дефицит наличного доллара: повлияет ли это на курс «американца»

В Украине за последнюю неделю резко возрос спрос на валюту, преимущественно на доллар и евро. Украинцы стали активнее покупать не только наличную, но и безналичную валюту. В частности, объемы приобретенных за неделю долларов и евро выросли на 7-9%. Поэтому значительно усилился дефицит валюты на наличном рынке и межбанке.

Что происходит с долларом и евро сейчас?

Как отметил финансовый аналитик Андрей Шевчишин, к текущему валютному буму, безусловно влияющему на курс валюты, прибавляется еще один сезонный фактор. Речь идет об окончании квартала и полугодия. Именно в этот период бизнес закрывает и перечисляет свои балансы. Эти два фактора могут повлечь определенные колебания курса валют в начале июля.

По состоянию на сегодняшний день, из-за подорожания евро по отношению к доллару на мировом валютном рынке, в Украине курс европейской валюты также повысился:

безналичный евро – с 48,2 до 48,78 грн;

наличный евро – с 48,37 до 49,20 грн.

Чтобы не дать евро подорожать еще больше НБУ решил искусственно снизить стоимость доллара. В результате курс “американца” упал:

безналичный доллар – с 41,83 до 41,64 грн;

наличный доллар – с 42,04 до 42,86 грн.

Какие прогнозы на курс доллара и евро?

Из-за активной скупки украинцами валюты ее среднесуточный дефицит на межбанке достиг 100 млн долл. В частности, дефицит наличной валюты установил своего рода рекорд, достигнув максимального значения за последние 13 недель. Такая ситуация на валютном рынке заставила Нацбанк увеличить свои интервенции на 21% – до 975,1 млн долл. Это максимальное значение за последние 15 недель.

Дефицит валюты и начало нового квартала – это мощные факторы, которые могут несколько ослабить гривну. Поэтому, по мнению Шевчишина, до 20 июля курс доллара и евро, скорее всего, еще немного повысится. Однако с началом нового налогового периода в конце месяца курс стабилизируется. Более того, в начале августа доллар и евро могут даже немного подешеветь.