В Украине началась продажа сразу нескольких банков: объекты недвижимости, земельные участки и прочее

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) закрыл еще 7 украинских банков и сейчас как раз распродает их активы. Следует отметить, что речь идет о небольших финучреждениях с ограниченным количеством клиентов. Крупнейшие украинские банки, в том числе Сбербанк и ПриватБанк, не пострадали.

Какие украинские банки обанкротились?

В список банков, которые Фонд гарантирования вкладов вынужден закрыть из-за финансовой несостоятельности, вошли:

Банк Форвард;

МР Банк;

Проминвестбанк;

Мегабанк;

АКБ «Конкорд»;

Укрстройинвестбанк;

КСГ Банк.

Процесс ликвидации банков включает, в частности, продажу их активов, которая началась в понедельник 30 июня и завершится в пятницу 4 июля. Реализация активов происходит в системе Prozorro. Выставляя собственность банков на продажу, ФГВФЛ установил их первоначальную стоимость на уровне 655,8 млн. грн. Однако к концу торгов эта сумма еще может существенно измениться.

Какие активы ликвидированных банков продают?

Большая часть активов, выставленных на продажу Фондом гарантирования вкладов, – это права требования по кредитам, они составляют около 565,8 млн грн от общей суммы. Кроме того с молотка продают:

объекты недвижимости, земельные участки и другие основные средства – на сумму 70,9 млн. грн.;

дебиторскую задолженность перед банками – на 19,1 млн. грн.

Таким образом ФГВФЛ пытается вернуть хотя бы часть средств, которые обанкротились финучреждениями должны своим клиентам.

Популярный украинский банк переименовали

Один из известных в Украине банков «Кредит Европа Банк» теперь носит другое имя. В рамках ребрендинга его название официально изменили на «Нексент Банк». Переименование финучреждения произошло 27 июня, при этом клиентам, сотрудникам, партнерам и акционерам банка об этом сообщили заранее.

Несмотря на изменение названия, клиенты не испытывают никаких неудобств. По словам одного из членов правления банка Кирилла Баглаева, «Нексент Банк» унаследует за «Кредит Европа Банком»:

все продукты;

доступы;

данные.

Более того, названия актуальных предложений банка останутся неизменными, ведь комфорт клиентов для финучреждения прежде всего.