В Україні розпочався продаж одразу декількох банків: об’єкти нерухомості, земельні ділянки тощо

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) закрив ще 7 українських банків і зараз саме розпродує їх активи. Варто зазначити, що ідеться про невеликі фінустанови із обмеженою кількістю клієнтів. Найбільші українські банки, зокрема Ощадбанк та ПриватБанк, не постраждали.

Які українські банки збанкрутували?

До переліку банків, які Фонд гарантування вкладів змушений закрити через фінансову неспроможність, увійшли:

Банк Форвард;

МР Банк;

Промінвестбанк;

Мегабанк;

АКБ «Конкорд»;

Укрбудінвестбанк;

КСГ Банк.

Процес ліквідації банків включає зокрема продаж їх активів, який розпочався в понеділок 30 червня та завершиться у п’ятницю 4 липня. Реалізація активів відбувається у системі Prozorro. Виставляючи власність банків на продаж, ФГВФО встановив їх початкову вартість на рівні 655,8 млн грн. Однак до кінця торгів ця сума ще може суттєво змінитися.

Які активи ліквідованих банків продають?

Більша частина активів, виставлених на продаж Фондом гарантування вкладів – це права вимоги за кредитами вони складають близько 565,8 млн грн від загальної суми. Крім того з молотка продають:

об’єкти нерухомості, земельні ділянки та інші основні засоби – на суму 70,9 млн грн;

дебіторську заборгованість перед банками – на 19,1 млн грн.

Таким чином ФГВФО намагається повернути хочаб частину коштів, які збанкрутілі фінустанови винні своїм клієнтам.

Популярний український банк перейменували

Один з відомих в Україні банків «Кредит Європа Банк» тепер носить інше ім’я. В межах ребрендингу його назву офіційно змінили на «Нексент Банк». Перейменування фінустанови відбулося 27 червня, при цьому клієнтів, співробітників, партнерів та акціонерів банку про це повідомили завчасно.

Незважаючи на зміну назви, клієнти не відчують жодних незручностей. За словами одного з членів правління банку Кирила Баглаєва, «Нексент Банк» успадкує за «Кредит Європа Банком»:

усі продукти;

доступи;

дані.

Ба більше, назви актуальних пропозицій банку залишаться незмінними, адже комфорт клієнтів для фінустанови передусім.