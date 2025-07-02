В Украине собираются в 1,5 раза увеличить среднюю пенсию: на какую сумму могут рассчитывать пенсионеры

Украинцы получают поразительно низкую среднюю пенсию, которая, по крайней мере, в 10 раз уступает пенсиям жителей стран ЕС. Более 7,5 млн украинцев преклонных лет вынуждены выживать всего на 3631 грн в месяц. В то время как стандартом считается пенсия в размере не менее 40% от зарплаты. Собираются ли пожилым гражданам увеличивать размер выплат и на какую сумму могут рассчитать старики?

Почему украинцы получают столь низкую пенсию?

Как отметил на своем Telegram-канале нардеп и глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев, показатель замещения средней зарплаты средней пенсией в Украине критически низкий и составляет всего около 27%. В то время как даже в ближайших странах Евросоюза этот показатель значительно выше:

в Румынии – 48%;

в Польше – 57%;

в Греции – 78%.

Причина в том, что из-за так называемой «пенсионной реформы» предыдущей власти коэффициент трудового стажа в формуле расчета пенсии существенно снизился – с 1,35% до 1%. По мнению нардепа, чтобы исправить ситуацию, необходимо на законодательном уровне пересмотреть подход к начислению пенсии и ее индексации.

На сколько в Украине намерены повысить пенсию?

Первым шагом на пути к повышению пенсии, по мнению Гетманцева, должно стать увеличение размера пенсионной минималки хотя бы до 4 тыс. грн. Собственно, тему увеличения минимальной пенсии сейчас обсуждают и в Кабмине. Однако члены правительства видят реализацию столь важного шага немного по-разному.

Что касается средней пенсии, то необходимыми условиями для ее роста Данило Гетманцев считает:

отказ от зарплат в конвертах;

отмена спецпенсий.

Таким образом, можно достичь повышения средней пенсии почти в 1,5 раза, то есть ориентировочно до 5540 грн. Хотя, если учесть, что средняя пенсия должна составлять как минимум 40% средней зарплаты, то ее сумма должна увеличиться до 8142 грн. Ведь средняя зарплата в Украине по состоянию на 2025 год составляет 20 355 грн.