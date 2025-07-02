В Україні збираються у 1,5 рази збільшити середню пенсію: на яку суму можуть розраховувати пенсіонери

Українці отримують вражаюче низьку середню пенсію, що принаймні у 10 разів поступається пенсіям жителів країн ЄС. Понад 7,5 млн українців похилого віку змушені виживати всього на 3631 грн в місяць. Тоді як стандартом вважається пенсія в розмірі щонайменще 40% від зарплатні. Чи збираються громадянам похилого віку збільшувати розмір виплат та на яку суму можуть розрахувати старенькі?

Чому українці отримують таку низьку пенсію?

Як зауважив на своєму Telegram-каналі нардеп та голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев, показник заміщення середньої зарплати середньою пенсією в Україні критично низький і становить лише близько 27%. Тоді як навіть у найближчих країнах Євросоюзу цей показник значно вищий:

у Румунії — 48%;

у Польщі – 57%;

у Греції — 78%.

Причина у тому, що через так звану «пенсійну реформу» попередньої влади коефіцієнт трудового стажу у формулі розрахунку пенсії суттєво знизився – з 1,35% до 1%. На думку нардепа, щоб виправити цю ситуацію, необхідно на законодавчому рівні переглянути підхід до нарахування пенсії та її індексації.

На скільки в Україні збираються підвищити пенсію?

Першим кроком на шляху до підвищення пенсії на думку Гетманцева повинно стати збільшення розміру пенсійної мінімалки хоча б до 4 тис. грн. Власне тему збільшення мінімальної пенсії зараз обговорюють і в Кабміні. Однак члени уряду бачать реалізацію такого важливого кроку трохи по-різному.

Що ж стосується середньої пенсії, то необхідними умовами для її зростання Данило Гетманцев вважає:

відмову від зарплат у конвертах;

скасування спецпенсій.

Таким чином можна досягти підвищення середньої пенсії майже у 1,5 рази, тобто орієнтовно до 5540 грн. Хоча, якщо брати до уваги, що середня пенсія повинна становити принаймні 40% середньої зарплати, то її сума має збільшитися до 8142 грн. Адже середня зарплатня в Україні станом на 2025 рік складає 20 355 грн.