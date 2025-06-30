Вплотную к евро: эксперты спрогнозировали курс доллара к гривне до конца 2025 года

За первые 6 месяцев 2025 года курс доллара не слишком повысился и по состоянию на сегодняшний день не дотягивает даже до 42 грн. В частности, 30 июня средняя стоимость «американца» составляла 41,64 грн. Двумя днями ранее, 28 июня, в банках и обменниках курсы купли/продажи установили 41,4/41,95 грн и 41,16/41,73 грн соответственно. Собственно эти ставки и можно считать стартовой точкой на следующее полугодие.

Какой курс доллара прогнозируют на второе полугодие 2025-го?

Ведущие международные организации, банкиры, инвесторы и обычные участники наличного рынка составили собственный прогноз по изменению стоимости доллара. И хотя ни один прогноз нельзя воспринимать как «чистую монету», основные положения каждого из этих институтов дублируются.

За основной принимают сценарий, согласно которому курс к концу 2025 года вырастет до 43-44,5 грн/доллар. Хотя в целом есть несколько вариантов развития событий:

Инерционно-стабильное – никаких «шоков» на рынке, умеренные интервенции Нацбанка – 41,5-42,5 грн/доллар;

– никаких «шоков» на рынке, умеренные интервенции Нацбанка – 41,5-42,5 грн/доллар; Контролируемое давление – увеличение расходов бюджета, активизация импорта и просадка экспорта – 43-44,5 грн/доллар;

– увеличение расходов бюджета, активизация импорта и просадка экспорта – 43-44,5 грн/доллар; Кризис – влияние сразу нескольких, военных, финансовых или политических, негативных факторов – 45 грн/доллар и больше.

Последний сценарий эксперты считают маловероятным, ведь по состоянию на сегодняшний день стремительного обесценивания гривни в Украине не наблюдается. Однако, ближе к осени давление на курс национальной валюты может существенно повыситься за счет сезонных факторов, объемов внешней финансовой поддержки, а также изменения объемов валютной выручки от экспорта.

Как изменится курс по версии МВФ?

Один из важнейших партнеров Украины – Международный валютный фонд – довольно оптимистичный прогноз относительно курса. В частности, в апреле 2025 года там рассчитали, что курс доллара в Украине до конца года составит 42,5 грн. Хотя еще в октябре 2024 года МВФ делал ставки на доллар по 45 грн.

Долгосрочные прогнозы Фонда также «радуют глаз». В частности, доллар по 50 грн ожидают только в 2029 году. Хотя раньше такую ​​стоимость «американцу» прописывали еще на 2028 год.