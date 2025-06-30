Больше используешь – меньше платишь: украинцы могут экономить на цене газа

Украинцы, являющиеся клиентами «Нефтегаза», а таких, к слову, в стране более 98%, имеют возможность существенно сэкономить на уплате счета. Особенно актуально предложение поставщика может показаться гражданам, которые в течение месяца используют немало «голубого топлива». Детали выгодной акции рассказали в компании.

Как снизить сумму в платежке за газ?

Как объяснили в «Нафтогазе», чтобы сэкономить на плате за потребленный ресурс, нужно выполнить всего два условия:

заплатить за газ до 15 числа месяца;

провести платеж, воспользовавшись онлайн-сервисом «Нефтегаза».

В таком случае скидка составит 1% от суммы в платежке. Но стоит заметить, что скидка будет действовать со следующего месяца. Такую скидку клиенту начислят автоматически. То есть для ее получения не придется отдельно обращаться к поставщику.

Сколько можно сэкономить благодаря скидке от «Нефтегаза»?

Согласно условиям тарифного плана «Фиксированный», действие которого «Нефтегаз» недавно продлил до 30 апреля 2026 года, стоимость 1 кубического метра газа составляет 7,96 грн. Таким образом, согласно социальной норме потребления – 9,9 кубических метров на семью из трех человек (только газовая плита), средняя сумма квитанции за месяц составит 78,8 грн.

Если такая семья в июле заплатит за газ до 15 числа, то в августе сумма платежки уменьшится на 79 копеек. То есть, заплатить придется уже 78,01 грн. Но при наличии газовой колонки или других устройств, работающих на «голубом топливе», сумма счета значительно увеличится. А вместе с ним вырастет и размер скидки.

Почему так важно платить за газ вовремя?

В «Нафтогазе» утверждают, что своевременная оплата счетов за газ – это не только отличная возможность сэкономить. Прежде всего, такая привычка украинцев пойдет на пользу энергетической стабильности страны. Ведь сейчас, когда в Украине идет война, а враг методично пытается уничтожить инфраструктуру, поддержка граждан как никогда важна.