Украинцев заставят платить налог за старое жилье налоговая разъясняет детали

В Украине усиливается сбор налога на недвижимость, и в этом году сумма поступлений уже выросла на 17%, достигнув 4,9 млрд грн по состоянию на конец мая 2025 года. Больше всего в бюджет заплатили жители столицы. Важно понимать, что этот налог начисляется не за стоимость жилья, а за его «лишние» квадратные метры.

Детали налога на недвижимость: кто и за что платит

Государственная налоговая служба (ГНС) сообщает, что наибольшие суммы налога поступили от жителей Киева (990 млн грн), Киевской области (497 млн грн) и Днепропетровской области (496 млн грн). Одесская область также активно платит, перечислив 464 млн грн.

Какая недвижимость облагается налогом:

Квартира: облагается налогом площадь от 60 кв. м.

Дом: облагается налогом площадь от 120 кв. м.

Дом и квартира (в совокупности): облагается налогом общая площадь от 180 кв. м.

В 2025 году украинцы платят налог за предыдущий, 2024 год. Максимальная ставка налога привязана к минимальной заработной плате по состоянию на 1 января прошлого года и не может превышать 1,5% от минималки. Поскольку на 1 января 2024 года минимальная зарплата составляла 7100 грн, максимальная ставка налога составляет 106,5 грн за каждый «лишний» квадратный метр.

Например, если вы владеете квартирой площадью 100 квадратных метров, налог начисляется на 40 «лишних» квадратов (100 – 60). Максимальная сумма налога в этом случае может достичь 4260 грн. Однако, окончательная сумма зависит от решения местных властей, которые имеют право уменьшить ставку налога или увеличить норму необлагаемой площади. Поднимать ставку сверх установленного лимита или уменьшать норму жилья запрещено.

Как проверить начисления и какие последствия за неуплату

Для удобства налогоплательщиков ГНС предоставляет возможность проверить сформированные налоговые уведомления-решения. Это можно сделать с помощью калькулятора ГНС или в Электронном кабинете при наличии электронного ключа, а также через мобильное приложение «Моя налоговая».

Если вы обнаружили разногласия относительно начисленной суммы, ГНС рекомендует обратиться в Центры обслуживания плательщиков для сверки данных.

Налоговый долг остается за вами, пока он не будет уплачен. Это может привести к серьезным проблемам. При наличии налогового долга плательщиков могут лишить права находиться на упрощенной системе налогообложения. Причем сумма к уплате значительно возрастет за счет штрафов. За задержку платежа до 30 дней – штраф 10%; свыше 30 дней – 20%. Если украинец игнорирует уведомление и отказывается платить, налоговый орган через суд и исполнительную службу может арестовать счета должника или другое имущество.

Согласно статье 266 Налогового кодекса, налоговое обязательство может быть начислено за отчетные годы в пределах 1095 дней (трех лет). Даже если почтовая служба не смогла вручить налоговое уведомление из-за отсутствия плательщика по месту регистрации или его отказа принять уведомление, оно считается врученным со дня, указанного почтовой службой в уведомлении о вручении.