Українців змусять платити податок за старе житло: податкова роз’яснює деталі

В Україні посилюється збір податку на нерухомість, і цього року сума надходжень вже зросла на 17%, сягнувши 4,9 млрд грн станом на кінець травня 2025 року. Найбільше до бюджету сплатили мешканці столиці. Важливо розуміти, що цей податок нараховується не за вартість житла, а за його “зайві” квадратні метри.

Деталі податку на нерухомість: хто і за що платить

Державна податкова служба (ДПС) повідомляє, що найбільші суми податку надійшли від мешканців Києва (990 млн грн), Київської області (497 млн грн) та Дніпропетровської області (496 млн грн). Одеська область також активно сплачує, перерахувавши 464 млн грн.

Яка нерухомість оподатковується:

Квартира: оподатковується площа від 60 кв. м.

Будинок: оподатковується площа від 120 кв. м.

Будинок і квартира (у сукупності): оподатковується загальна площа від 180 кв. м.

У 2025 році українці сплачують податок за попередній, 2024 рік. Максимальна ставка податку прив’язана до мінімальної заробітної плати станом на 1 січня минулого року і не може перевищувати 1,5% від мінімалки. Оскільки на 1 січня 2024 року мінімальна зарплата становила 7100 грн, максимальна ставка податку складає 106,5 грн за кожен “зайвий” квадратний метр.

Наприклад, якщо ви володієте квартирою площею 100 квадратних метрів, податок нараховується на 40 “зайвих” квадратів (100 – 60). Максимальна сума податку в цьому випадку може сягнути 4260 грн. Проте, остаточна сума залежить від рішення місцевої влади, яка має право зменшити ставку податку або збільшити норму неоподатковуваної площі. Піднімати ставку понад встановлений ліміт або зменшувати норму житла заборонено.

Як перевірити нарахування та які наслідки за несплату

Для зручності платників податків ДПС надає можливість перевірити сформовані податкові повідомлення-рішення. Це можна зробити за допомогою калькулятора ДПС або в Електронному кабінеті за наявності електронного ключа, а також через мобільний застосунок “Моя податкова”.

Якщо ви виявили розбіжності щодо нарахованої суми, ДПС рекомендує звернутися до Центрів обслуговування платників для звірки даних.

Податковий борг залишається за вами, доки його не буде сплачено. Це може призвести до серйозних проблем. За наявності податкового боргу платників можуть позбавити права перебувати на спрощеній системі оподаткування. При чому сума до сплати значно зросте за рахунок штрафів. За затримку платежу до 30 днів – штраф 10%; понад 30 днів – 20%. Якщо українець ігнорує повідомлення та відмовляється платити, податковий орган через суд та виконавчу службу може арештувати рахунки боржника або інше майно.

Згідно зі статтею 266 Податкового кодексу, податкове зобов’язання може бути нараховане за звітні роки в межах 1095 днів (трьох років). Навіть якщо поштова служба не змогла вручити податкове повідомлення через відсутність платника за місцем реєстрації або його відмову прийняти повідомлення, воно вважається врученим з дня, зазначеного поштовою службою у повідомленні про вручення.