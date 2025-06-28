Є ще порох: GeForce GTX 750 Ti протестували в популярних іграх

Легендарну відеокарту GeForce GTX 750 Ti протестували в популярних іграх. Тестування проводили на ПК з процесором Intel Core i5 12400F і 16 ГБ ОЗУ.

Використовувалася відеокарта Zotac GeForce GTX 750 Ti з 2 ГБ відеопам’яті.

Результати:

Call of Duty: Warzone в 720p — 35 кадрів в секунду. Counter-Strike 2 в 1080p —115 кадрів в секунду. Cyberpunk 2077 в 1080p — 34 кадри в секунду. Fortnite в 1080p — 107 кадрів в секунду. Grand Theft Auto V в 1080p — 72 кадри в секунду. GTA: Vice City Definitive Edition в 1080p — 60 кадрів в секунду. Left 4 Dead 2 в 1080p — 190 кадрів в секунду. Minecraft в 1080p — 170 кадрів в секунду. Red Dead Redemption 2 в 1080p — 38 кадрів в секунду. The Witcher 3 в 900p — 47 кадрів в секунду.

Несподівано, але GTX 750 Ti завдяки апскейлеру все ще тягне багато сучасних ігор з комфортною частотою.