Українця розповіли чому не можна купувати iPhone з рук

Одна з причин, через які люди купують «яблучні» гаджети – це можливість потім продати їх за адекватною ціною. Навіть якщо у вас п’ятирічний iPhone 7 в мінімальній конфігурації, за нього цілком реально виручити ~ 150 $, тоді як Android-смартфони аналогічного віку зазвичай і даром нікому не потрібні.





Але якщо купувати моделі попередніх поколінь на OLX і інших майданчиках ще можна, то брати нові iPhone з рук ми не радимо. Справа в тому, що їх навчилися підробляти, причому так, що користувач може залишитися без грошей і навіть не помітити ніякого підступу.

У чому суть : умільці купують неробочий iPhone 12 або замовляють з Алі порожній корпус, беруть дешевший телефон , і вбудовують начинку від старого Айфона в корпус останньої моделі.

Покупець різницю навряд чи зрозуміє: XR працює бадьоро, а зовні – це буде той же iPhone 12. Цілеспрямовану покупку такого Франкенштейна, щоб пофорсите перед знайомими, можна ще хоч якось виправдати. Але якщо продавець виявиться несумлінним і чесно не вкаже, що продає «матрьошку», зібрану з різних гаджетів, поставивши на неї ціну як за повноцінний 12-й – буде дуже прикро через невиправдано велику переплату.

Як цього уникнути: перевіряємо Айфон перед покупкою

Щоб не отримати старий iPhone під виглядом нового, перед покупкою з рук телефон треба ретельно перевірити. Для цього:

Заходимо в Налаштування – Основні – про пристрій . Шукаємо пункт « Серійний номер ». Заходимо на checkcoverage.apple.com/ru/ru , Продовжити . вписуємо серійний номер і тиснемо З’явиться сторінка, де буде вказана модель смартфона, а також гарантія (якщо є) і дата, коли гаджет був в перший раз активований.

Важливо: якщо продавець з якихось причин відмовляється надати для перевірки серійний номер – купувати такий гаджет точно не можна. Він може бути краденим, а це проблема куди серйозніше, ніж старе залізо в новому корпусі.