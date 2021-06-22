Українця розповіли чому не можна купувати iPhone з рук
Одна з причин, через які люди купують «яблучні» гаджети – це можливість потім продати їх за адекватною ціною. Навіть якщо у вас п’ятирічний iPhone 7 в мінімальній конфігурації, за нього цілком реально виручити ~ 150 $, тоді як Android-смартфони аналогічного віку зазвичай і даром нікому не потрібні.
Але якщо купувати моделі попередніх поколінь на OLX і інших майданчиках ще можна, то брати нові iPhone з рук ми не радимо. Справа в тому, що їх навчилися підробляти, причому так, що користувач може залишитися без грошей і навіть не помітити ніякого підступу.
У чому суть : умільці купують неробочий iPhone 12 або замовляють з Алі порожній корпус, беруть дешевший телефон , і вбудовують начинку від старого Айфона в корпус останньої моделі.
Покупець різницю навряд чи зрозуміє: XR працює бадьоро, а зовні – це буде той же iPhone 12. Цілеспрямовану покупку такого Франкенштейна, щоб пофорсите перед знайомими, можна ще хоч якось виправдати. Але якщо продавець виявиться несумлінним і чесно не вкаже, що продає «матрьошку», зібрану з різних гаджетів, поставивши на неї ціну як за повноцінний 12-й – буде дуже прикро через невиправдано велику переплату.
Як цього уникнути: перевіряємо Айфон перед покупкою
Щоб не отримати старий iPhone під виглядом нового, перед покупкою з рук телефон треба ретельно перевірити. Для цього:
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Заходимо в Налаштування – Основні – про пристрій .
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Шукаємо пункт « Серійний номер ».
- Заходимо на checkcoverage.apple.com/ru/ru , вписуємо серійний номер і тиснемо Продовжити .
- З’явиться сторінка, де буде вказана модель смартфона, а також гарантія (якщо є) і дата, коли гаджет був в перший раз активований.
Важливо: якщо продавець з якихось причин відмовляється надати для перевірки серійний номер – купувати такий гаджет точно не можна. Він може бути краденим, а це проблема куди серйозніше, ніж старе залізо в новому корпусі.
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