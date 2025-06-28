Доплата до пенсії за надстаж: хто отримає додаткові 470 гривень у 2025 році

В Україні триває реформа пенсійної системи, і у 2025 році право на пенсію за віком у 60 років мають громадяни, які накопичили щонайменше 32 роки трудового стажу. Для виходу на пенсію у 63 роки потрібно мінімум 22 роки стажу, а у 65 років – щонайменше 15 років. Розмір пенсійних виплат розраховується індивідуально, залежно від тривалості стажу та рівня заробітної плати, з якої сплачувалися податки.

Хто має право на доплату за наднормативний стаж та як її розрахувати

Особи, які вийшли на заслужений відпочинок, маючи стаж, що перевищує встановлені норми, можуть розраховувати на додаткову доплату до основної пенсії. Розмір цієї доплати залежить від того, коли саме людина оформлювала пенсію.

Умови та розмір доплати за надстаж:

Для пенсій, призначених з 1 жовтня 2011 року. За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років для чоловіків і 30 років для жінок пенсія за віком збільшується на 1 відсоток базового розміру пенсії.

Для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року. Доплата нараховується за кожний повний рік страхового стажу понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Важливо зазначити, що розмір такого збільшення не може перевищувати 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком. У 2025 році мінімальний розмір пенсії становить 2361 гривню.

Один відсоток від “мінімалки” у 2025 році становить 23,6 гривні (1% від 2361 грн). Щоб вирахувати загальну суму доплати, цей показник множиться на кількість понаднормових років страхового стажу. Наприклад, якщо у пенсіонера 20 років понаднормового стажу (наприклад, 50 років стажу при нормі 30), то доплата становитиме 20 * 23,6 грн = 472 гривні.

Важливі нюанси та додаткові виплати

Пенсійний фонд України (ПФУ) постійно надає роз’яснення щодо нарахування пенсій та доплат. Варто пам’ятати, що загальний розмір пенсії залежить від багатьох факторів, включаючи індивідуальний коефіцієнт страхового стажу та заробітку.

Існують окремі правила для тих, хто має менший стаж, наприклад, 10 років. У таких випадках також передбачені певні виплати, однак їхній розмір буде значно меншим.

З 1 липня 2025 року Пенсійний фонд України перебирає на себе функцію призначення та виплати державної соціальної допомоги, якою раніше займалися управління соціального захисту. У зв’язку з цим очікуються масштабні перевірки отримувачів такої допомоги, що може вплинути на деякі категорії пенсіонерів.