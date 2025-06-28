Доплата к пенсии за сверхстаж: кто получит дополнительные 470 гривен в 2025 году

В Украине продолжается реформа пенсионной системы, и в 2025 году право на пенсию по возрасту в 60 лет имеют граждане, которые накопили не менее 32 лет трудового стажа. Для выхода на пенсию в 63 года нужно минимум 22 года стажа, а в 65 лет – не менее 15 лет. Размер пенсионных выплат рассчитывается индивидуально, в зависимости от продолжительности стажа и уровня заработной платы, с которой уплачивались налоги.

Кто имеет право на доплату за сверхнормативный стаж и как ее рассчитать

Лица, вышедшие на заслуженный отдых, имея стаж, превышающий установленные нормы, могут рассчитывать на дополнительную доплату к основной пенсии. Размер этой доплаты зависит от того, когда именно человек оформлял пенсию.

Условия и размер доплаты за сверхстаж:

Для пенсий, назначенных с 1 октября 2011 года. За каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин пенсия по возрасту увеличивается на 1 процент базового размера пенсии.

Для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года. Доплата начисляется за каждый полный год страхового стажа свыше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Важно отметить, что размер такого увеличения не может превышать 1 процент минимального размера пенсии по возрасту. В 2025 году минимальный размер пенсии составляет 2361 гривну.

Один процент от «минималки» в 2025 году составляет 23,6 гривны (1% от 2361 грн). Чтобы вычислить общую сумму доплаты, этот показатель умножается на количество сверхурочных лет страхового стажа. Например, если у пенсионера 20 лет сверхнормативного стажа (например, 50 лет стажа при норме 30), то доплата составит 20 * 23,6 грн = 472 гривны.

Важные нюансы и дополнительные выплаты

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) постоянно предоставляет разъяснения по начислению пенсий и доплат. Стоит помнить, что общий размер пенсии зависит от многих факторов, включая индивидуальный коэффициент страхового стажа и заработка.

Существуют отдельные правила для тех, кто имеет меньший стаж, например, 10 лет. В таких случаях также предусмотрены определенные выплаты, однако их размер будет значительно меньше.

С 1 июля 2025 года Пенсионный фонд Украины берет на себя функцию назначения и выплаты государственной социальной помощи, которой ранее занимались управления социальной защиты. В связи с этим ожидаются масштабные проверки получателей такой помощи, что может повлиять на некоторые категории пенсионеров.В Украине продолжается реформа пенсионной системы, и в 2025 году право на пенсию по возрасту в 60 лет имеют граждане, которые накопили не менее 32 лет трудового стажа. Для выхода на пенсию в 63 года нужно минимум 22 года стажа, а в 65 лет – не менее 15 лет.