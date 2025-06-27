З 1 вересня в українських школах плануються зміни: навантаження стане більшим

Українським школярам з нового навчального року збільшать навантаження за одним із найважливіших предметів – «Захист України». Таке рішення прийняли у Міністерстві освіти і науки України. Проте, згідно з наказом № 890 від 20 червня 2025 року, зміни щодо кількості годин вивчення предмету торкнуться лише частини школярів.

Скільки годин МОН виділив на вивчення «Захисту України»?

Згідно зі змінами, внесеними до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти, кількість годин «Захисту України» збільшать до обов’язкових 2 годин на тиждень. Раніше ж на цей предмет виділялося від 1,5 до 2 годин. Тобто, фактично, мінімальну кількість годин, яку учні 10-11 класів повинні були присвячувати цьому предмету, збільшили на 0,5 години.

Коли зміни наберуть чинності?

Згідно з наказом МОН від 20 червня 2025 року, кількість годин на вивчення предмету «Захист України» буде збільшено з початку навчального року 2025-2026. Тобто вже з 1 вересня 2025 року всі учні старших класів закладів загальної середньої освіти, матимуть щонайменше 2 уроки «Захисту України» на тиждень.

Для чого учням збільшили кількість уроків «Захисту України»?

Як пояснили у профільному міністерстві, рішення збільшити навантаження за предметом «Захист України» було прийняте з метою посилити практичну складову навчання. Згідно з новою програмою, учні 10-11 класів, замість теоретичних лекцій, будуть відвідувати регіональні навчальні центри. Там вони матимуть змогу пройти практичні тренінги та отримати нові, важливі та актуальні навички.

За рахунок збільшення кількості годин на вивчення предмету «Захист України» планується суттєво розширити програму. Зокрема у МОН вважають за необхідне додати до неї кілька тем з тактичної медицини, протидії дезінформації, технології безпілотних систем тощо. Адже у зараз, коли в Україні триває війна, кожен громадянин, і школярі не виняток, повинен володіти базовими навичками самозахисту та виживання.