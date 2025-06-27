Украинцам назвали максимальную ставку доллара до 6 июля: подпрыгнет ли «американец» выше 42 грн

В украинских банках в скором времени ожидается очередной скачок курса доллара. Эксперты рынка прогнозируют, что до конца следующей недели, то есть 6 июля, «американец» может с дорожать до 42 грн. В то же время по состоянию на 26 июня купить доллар можно было по 41,85 грн, а продать по 41,35 грн. Украинцам рассказали, чего ждать от курса в начале июля и чем подкреплены прогнозы специалистов.

Сколько стоит доллар в банках и обменниках?

По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности глобуса банка Тараса Лесового, банковский курс доллара в течение следующей недели будет находиться в пределах от 41,6 до 42 грн. Курс в обменниках не будет отличаться от банковских ставок.

При этом эксперт не исключает, что ежедневно курс доллара в банках будет колебаться от 0,1 до 0,2 грн. В обменниках же курс в течение суток будет меняться вплоть до 0,3 грн. Что касается разницы между курсами купли и продажи, то в банковских учреждениях она будет составлять 0,5-0,6 грн, а в обменных пунктах будет доходить вплоть до 0,6-1 грн.

Можно ли верить прогнозам экспертов?

Специалисты убеждены, что в начале июля в Украине не ожидается резкое изменение курса доллара. Несмотря на незначительные изменения, «американец» удержится в том же ценовом диапазоне. В большинстве своем украинцы обязаны этим Национальному банку и его стратегии управляемой гибкости. Ведь именно благодаря продуманной деятельности регулятора удается уйти от стремительных изменений курса доллара.

Прогнозы экспертов по курсу доллара в начале июля вполне обоснованы. Это подтверждает ситуация на межбанке, где курсы покупки и продажи доллара остаются стабильными. Что касается колебаний американской валюты вверх и вниз, которые прогнозируют на следующую неделю – это лишь незначительные изменения. При слаженной работе Нацбанка к фундаментальным сдвигам такие колебания точно не приведут.