Українцям назвали максимальну ставку долара до 6 липня: чи підстрибне американець вище 42 грн

В українських банках незабаром очікується черговий стрибок курсу долара. Експерти ринку прогнозують, що до кінця наступного тижня, тобто 6 липня, «американець» може з дорожчати до 42 грн. Водночас станом на 26 червня придбати долар можна було по 41,85 грн, а продати – по 41,35 грн. Українцям розповіли, чого очікувати від курсу на початку липня та чим підкріплені прогнози спеціалістів.

Скільки коштуватиме долар в банках та обмінниках?

За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності глобус банку Тараса Лєсового, банківський курс долара протягом наступного тижня перебуватиме в межах від 41,6 до 42 грн. Курс в обмінниках не надто відрізнятиметься від банківських ставок.

При цьому експерт не виключає, що кожного дня курс долара у банках коливатиметься від 0,1 до 0,2 грн. Натомість в обмінниках курс протягом доби змінюватиметься аж до 0,3 грн. Що ж стосується різниці між курсами купівлі та продажу, то в банківських установах вона становитиме 0,5-0,6 грн, а в обмінних пунктах доходитиме аж до 0,6-1 грн.

Чи можна вірити прогнозами експертів?

Спеціалісти переконанні, що на початку липня в Україні не очікується різкої зміни курсу долара. Попри незначні зміни, «американець» втримається у тому ж самому ціновому діапазоні. В більшості українці завдячують цим Національному банку та його стратегії керованої гнучкості. Адже саме завдяки продуманій діяльності регулятора вдається уникнути стрімких змін курсу долара.

Прогнози експертів щодо курсу долара на початку липня є цілком обгрунтованими. Це підтверджує ситуація на міжбанку, де курси купівлі та продажу долара залишаються стабільними. Що ж до коливань американскої валюти вгору та вниз, які прогнозують на наступний тиждень – то це лише незначні зміни. При злагодженій роботі Нацбанку до фундаментальних зрушень такі коливання точно не призведуть.